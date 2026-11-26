Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp.HCM), các bác sĩ khoa Cấp cứu vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 giành lại sự sống cho bé gái 14 tháng tuổi bị ngưng tim ngoại viện. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, trái tim bệnh nhi đã đập trở lại.

Theo lời kể của người mẹ, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, chị đưa con gái 14 tháng tuổi đến trường như thường lệ. Khi đến trường, bé vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Thế nhưng, chỉ khoảng 50 phút sau, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo con gái đã bất tỉnh.

Bé nhanh chóng được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi 14 tháng tuổi trong tình trạng ngưng tim ngoại viện. Đây là một trong những tình huống cấp cứu nghiêm trọng nhất, đặc biệt ở trẻ nhỏ, khi thời gian thiếu oxy có thể nhanh chóng gây tổn thương não và các cơ quan quan trọng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp Khoa Cấp cứu nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao. Các nhân viên y tế phối hợp thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp, theo dõi tuần hoàn và sử dụng thuốc hồi sức theo phác đồ.

Với một bệnh nhi chỉ mới 14 tháng tuổi, mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác và thận trọng. Việc thiết lập đường truyền để sử dụng thuốc cấp cứu cũng là một thách thức lớn trong tình trạng ngưng tuần hoàn.

Trước tình huống đó, các bác sĩ đã nhanh chóng quyết định thiết lập đường truyền trong xương (intraosseous access), một kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu cho phép đưa thuốc vào hệ tuần hoàn khi việc tiếp cận đường tĩnh mạch gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện kịp thời. Kỹ thuật được triển khai khẩn trương, tạo điều kiện để các thuốc hồi sức được sử dụng đúng thời điểm, trong khi các biện pháp hồi sức tim phổi vẫn được duy trì liên tục.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, Khoa Cấp cứu đồng thời huy động sự hỗ trợ từ các chuyên khoa hồi sức và kích hoạt báo động liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1, nhằm phối hợp chuyên môn và chuẩn bị các phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhi.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhi bắt đầu đập trở lại. Bệnh nhi được tái lập tuần hoàn tự nhiên sau ngưng tim.

Sau những phút giây căng thẳng, sự xuất hiện trở lại của nhịp tim và tuần hoàn là tín hiệu quan trọng cho thấy những nỗ lực hồi sức đã mang lại kết quả bước đầu. Tuy nhiên, hành trình điều trị của bệnh nhi chưa dừng lại ở đó. Sau ngưng tim, nguy cơ tổn thương não và các cơ quan vẫn rất lớn, đòi hỏi phải tiếp tục hồi sức, theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Ảnh: Bệnh viện Nhân dân 115

Từ câu chuyện của bé gái 14 tháng tuổi, một vấn đề quan trọng cần được nhấn mạnh: tình trạng ngưng tim có thể xảy ra đột ngột ở trẻ nhỏ, kể cả khi trước đó trẻ được ghi nhận vẫn khỏe mạnh.

Ở trẻ em, ngưng tim thường liên quan đến các vấn đề hô hấp hoặc tuần hoàn, chẳng hạn như suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, hóc dị vật, đuối nước, bệnh tim hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp cần được xác định qua đánh giá chuyên môn.

Theo ThS.BSCKI Nguyễn Kim Long, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, người xung quanh cần bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện những bước sau:

1.Kiểm tra đáp ứng và nhịp thở: Nếu trẻ không đáp ứng, không thở hoặc chỉ thở ngáp, cần nghi ngờ ngưng tim và hành động ngay.

2.Gọi cấp cứu 115: Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, bật loa ngoài để làm theo hướng dẫn của nhân viên điều phối.

3.Tiến hành hồi sức tim phổi: Bắt đầu ép tim ngay nếu trẻ không đáp ứng và không thở bình thường. Người được đào tạo cần kết hợp ép tim với thổi ngạt theo kỹ thuật hồi sức trẻ em. Người chưa được đào tạo cần làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu.

4.Sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) nếu có: Ưu tiên chế độ dành cho trẻ em và làm theo hướng dẫn của thiết bị.

5.Không trì hoãn cấp cứu: Không chờ trẻ tự tỉnh, không rung lắc trẻ hoặc áp dụng những phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Đặc biệt, tại các trường mầm non và cơ sở chăm sóc trẻ, việc trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cơ bản cho giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ là vô cùng cần thiết. Bởi trong ngưng tim, những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Việc nhận diện sớm, hồi sức đúng cách ngay tại hiện trường và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời có thể quyết định cơ hội sống của bệnh nhi.