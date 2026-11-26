Sáng 26/11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ việc chó nghi mắc bệnh dại tấn công, cắn người tại ấp Cái Tàu (xã U Minh) và ấp 9 (xã Nguyễn Phích).

Theo đó, con chó nặng khoảng 18kg, có biểu hiện hung dữ bất thường trong hai ngày 23 và 24/11, chạy rông qua địa bàn hai xã và cắn 7 người. Sau khi tấn công người tại xã Nguyễn Phích, con vật bị người dân đánh chết rồi ném xác xuống sông.

Chó nghi mắc bệnh Dại cắn 7 người tại Cà Mau (ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy xác nên không thể lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh dại.

Cả 7 người bị cắn đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương và tiêm phòng dự phòng.

Ngành thú y phối hợp với trạm y tế hai xã rà soát, theo dõi các trường hợp phơi nhiễm, đôn đốc người bị cắn thực hiện đầy đủ phác đồ tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng Dại theo chỉ định chuyên môn.

Một trong 7 người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn đang được theo dõi y tế

Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo truy vết chó, mèo có tiếp xúc với con vật nghi mắc bệnh dại; yêu cầu chủ nuôi xích, nhốt, theo dõi vật nuôi và tổ chức tiêm phòng bao vây tại hai xã cùng khu vực giáp ranh. Các địa điểm liên quan cũng được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Ngành chức năng đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thả rông chó, mèo; không tự ý vứt xác động vật chết xuống sông, kênh, rạch.

Chi cục sẽ bổ sung vắc xin phòng dại cho động vật, hóa chất sát trùng và vật tư cần thiết nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.