Chia nhỏ thời gian đi bộ trong ngày giúp cải thiện khả năng điều hòa đường huyết. (Nguồn: Getty Images)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity, với sự tham gia của 30 người trưởng thành trong độ tuổi 18-45, bị thừa cân hoặc béo phì và có thói quen ngồi ít nhất 6 giờ mỗi ngày.

Người tham gia được chia thành hai nhóm, cùng thực hiện đi bộ nhanh 45 phút/ngày, 5 ngày/tuần trong thời gian 6 tuần. Một nhóm đi bộ liên tục, nhóm còn lại chia thành các lần vận động khoảng 5 phút mỗi giờ.

Kết quả cho thấy nhóm đi bộ ngắt quãng có những cải thiện rõ hơn về khả năng kiểm soát đường huyết, duy trì lượng đường trong máu ổn định và giảm mức độ dao động đường huyết.

Theo bác sĩ Leana Wen, chuyên gia sức khỏe, việc đứng dậy và đi lại giúp kích hoạt cơ bắp, tăng lưu thông máu và hỗ trợ đưa glucose vào các mô cơ. Lặp lại hoạt động này nhiều lần trong ngày có thể giúp cơ thể kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cơ chế chính xác vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Bà lưu ý nghiên cứu có quy mô nhỏ, thời gian theo dõi chỉ 6 tuần và chưa đánh giá được tác động lâu dài đối với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay các biến chứng khác. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định đi bộ ngắn nhiều lần có thể thay thế các buổi tập kéo dài.

Bác sĩ Wen khuyến nghị mọi người vẫn duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, đồng thời hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài. Những người làm việc văn phòng có thể dành khoảng 5 phút đi bộ mỗi giờ hoặc vận động nhẹ giữa các cuộc họp.

Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ trong hướng dẫn năm 2026 cũng khuyến nghị người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường nên ngắt quãng thời gian ngồi kéo dài ít nhất 30 phút một lần.

Với người mới bắt đầu tập luyện, bác sĩ Wen gợi ý đi bộ 5 phút sau mỗi bữa ăn, sau đó tăng dần thời lượng và tốc độ. Điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp, duy trì đều đặn và kết hợp những khoảng nghỉ vận động trong ngày.

(theo The Guardian)