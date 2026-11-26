Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 22h10 ngày 22/11, Trung tâm Cảnh sát 113, Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông trên cầu Rạch Giá 2, thuộc tuyến tránh Rạch Giá, phường Vĩnh Thông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và kiểm tra tình trạng các nạn nhân.

Qua ghi nhận ban đầu, một người bị gãy chân trái, người còn lại bị đa chấn thương.

Lực lượng chức năng đã liên hệ cấp cứu y tế, phối hợp sơ cứu và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị. Đồng thời, thông báo cho Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Vĩnh Thông phối hợp giải quyết vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ đưa người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đi cấp cứu. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trùng với hoạt động bắn pháo hoa trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang”.

Khi chị H.T.M.D. (SN 2009) điều khiển xe máy đến khu vực giữa cầu Rạch Giá 2 thì xảy ra va chạm với bà N.T.T. (SN 1980), đang đứng xem pháo hoa trên cầu. Vụ va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không tụ tập, dừng, đỗ phương tiện trên cầu gây cản trở giao thông, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện tập trung đông người.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn.