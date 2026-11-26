Covid-19 tiếp tục xuất hiện những biến thể mới khi virus SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi. Trong đó, PJ.2.1 đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi được phát hiện tại nhiều quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện xếp dòng virus này vào nhóm cần theo dõi, song chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn.

Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, tạo ra những dòng phụ mới có đặc điểm di truyền khác nhau. Ảnh: Shutterstock.

Biến thể mới có khả năng xâm nhập tế bào người

Theo WHO, PJ.2.1 là một dòng phụ của Omicron, có nguồn gốc từ JN.1. Nghiên cứu đăng trên Journal of Infection nhận định PJ.2.1 mang khoảng 25 thay đổi di truyền so với biến thể trước đó. Các nhà nghiên cứu xếp dòng virus này vào nhóm có bước nhảy đột biến lớn, tức xuất hiện nhiều thay đổi gene trong một khoảng thời gian ngắn thay vì tích lũy dần từng đột biến.

Điểm đáng chú ý là protein gai của PJ.2.1 có khả năng liên kết với thụ thể ACE2 trên tế bào người. Đây là thụ thể mà SARS-CoV-2 sử dụng để xâm nhập vào tế bào. Trong các thí nghiệm, biến thể này cũng xâm nhập vào tế bào thận có lượng ACE2 tự nhiên thấp hiệu quả hơn một số dòng virus được so sánh.

Tuy nhiên, kết quả trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa PJ.2.1 có khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn hoặc gây tổn thương thận ở bệnh nhân.

Về khả năng né tránh miễn dịch, nghiên cứu ghi nhận kháng thể ở người tiêm vaccine Comirnaty mRNA phiên bản LP.8.1 giảm khả năng trung hòa PJ.2.1 khoảng 1,8 lần so với khả năng trung hòa chính biến thể LP.8.1. Mức giảm này thấp hơn so với một số biến thể khác được thử nghiệm.

Về triệu chứng, hiện chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm PJ.2.1 có biểu hiện khác biệt rõ rệt so với các biến thể Omicron trước đó. Những dấu hiệu thường gặp của Covid-19 vẫn bao gồm sốt, ớn lạnh, đau họng, ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Một số người có thể gặp triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Virus lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch hô hấp phát tán khi người bệnh thở, nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Sau khi xâm nhập đường hô hấp, virus có thể nhân lên trong tế bào và kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể. Phần lớn người mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ và hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc gây tổn thương nhiều cơ quan.

Thế giới khuyến cáo gì để phòng Covid-19?

Ngày 19/11, WHO đưa PJ.2.1 vào danh sách biến thể cần theo dõi. Theo tổ chức này, một số nghiên cứu ghi nhận biến thể có khả năng gắn với ACE2 cao, nhưng chưa có bằng chứng xác nhận khả năng lây truyền tăng. Các dữ liệu hiện có cũng chưa cho thấy khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với những biến thể đối chứng.

WHO đánh giá nguy cơ bổ sung đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu của PJ.2.1 ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn hạn chế. Hiện chưa đủ dữ liệu lâm sàng để xác định biến thể có làm tăng nguy cơ nhập viện, bệnh nặng hoặc không qua khỏi hay không.

Trước sự xuất hiện của các biến thể mới, WHO tiếp tục khuyến nghị người dân duy trì những biện pháp phòng bệnh cơ bản, chưa có hướng dẫn riêng đối với biến thể PJ.2.1.

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng khuyến cáo giữ môi trường sống thông thoáng, duy trì dinh dưỡng hợp lý, vận động và ngủ đủ giấc. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi cần hạn chế tiếp xúc, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn. Nếu khó thở, đau ngực kéo dài hoặc rối loạn ý thức, cần đi khám ngay.