Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha: 'Jorge Jesus hay bất kì ai cũng mong Ronaldo quay lại'

Tranh cãi giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus tiếp tục kéo dài kể từ thời điểm cầu thủ này quyết định rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha trong thời điểm diễn ra UEFA Nations League. Mới đây, đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đã lên tiếng về mối quan hệ đổ vỡ nghiêm trọng này.

“Rất nhiều người đã lên tiếng rồi. Đây là thời điểm mà tất cả phải bình tĩnh, ngồi lại cùng nhau. Có một mong muốn lớn lao rằng Ronaldo sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Mong muốn này trước hết là từ FPF. HLV Jorge Jesus cũng vậy, cũng như các cầu thủ. Và cuối cùng, Ronaldo đã nói hạnh phúc ở đội tuyển quốc gia. Mọi người đều muốn anh ấy quay lại”, ông Pedro Proenca cho biết.

Ronaldo vẫn mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus.

Theo thông tin ban đầu, Ronaldo sẽ đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu ở đội tuyển quốc gia trong quãng thời gian từ 1-6 tháng. Việc lên tiếng xin lỗi công khai người hâm mộ sẽ giúp Ronaldo được giảm một nửa án phạt.

Chủ tịch FPF cho biết Ronaldo chắc chắn phải đối diện quy trình kỷ luật này, không có ưu ái nào. Công việc này thuộc về các cơ quan độc lập của liên đoàn. Mọi án phạt về cấm thi đấu hoặc phạt tiền phụ thuộc vào hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha gồm các lãnh đạo liên đoàn, HLV Jorge Jesus và các cầu thủ đều muốn gặp lại Ronaldo ở đợt tập trung tháng 11.

Theo ông Pedro Proenca, tất cả những người liên quan trong vụ việc “có nhiều điểm chung hơn là bất đồng”.

“Trọng tâm chủ yếu của chúng tôi là câu chuyện thể thao, Bồ Đào Nha có HLV mới và phương pháp mới. Chúng tôi muốn vô địch Nations League và có 4 trận đấu tốt. Lúc này, toàn đội cần sự an tâm trong bối cảnh sự việc đã diễn ra. Bồ Đào Nha đã giành quyền vào tứ kết, một điều diễn ra rất tự nhiên với phương pháp mới của huấn luyện viên trưởng”, ông Proenca nói thêm.