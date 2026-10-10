Viễn cảnh Ronaldo làm cầu thủ kiêm HLV Bồ Đào Nha

Tương lai của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha đang là chủ đề được quan tâm. Ảnh: Reuters.

Tương lai Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành chủ đề gây tranh luận sau khi tiền đạo 41 tuổi rời đợt tập trung giữa chừng. Theo A Bola, hơn 25.000 độc giả tham gia bình chọn sau khi Ronaldo công khai xin lỗi vì rời đội tuyển, đồng thời cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa với mình.

Kết quả cho thấy hơn 70% người tham gia cho rằng Ronaldo không nên được gọi trở lại đội tuyển. Đây là lựa chọn chiếm tỷ lệ áp đảo, phản ánh mức độ phản ứng gay gắt của nhóm độc giả tham gia khảo sát.

Trong khi đó, gần 14% dự đoán mâu thuẫn sẽ sớm được giải quyết và mọi chuyện trở lại bình thường trong vài ngày. Khoảng 6% cho rằng Jorge Jesus đã không giữ lời, nhưng chỉ một trong hai người nên tiếp tục gắn bó với đội tuyển.

Đáng chú ý, gần 7% độc giả ủng hộ phương án Ronaldo trở thành cầu thủ kiêm HLV. Đây là kịch bản không tưởng giữa lúc mối quan hệ giữa anh và Jesus rạn nứt. Tuy nhiên, kết quả bình chọn chỉ phản ánh ý kiến độc giả, không đồng nghĩa phương án này đang được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cân nhắc.

Tranh cãi bùng lên sau khi Ronaldo không được sử dụng trong trận gặp Na Uy. Sau đó, Jesus thông báo tiền đạo này sẽ không đá chính trước Đan Mạch. Ronaldo quyết định rời trại tập trung và sau đó lên tiếng cho rằng HLV đã hai lần không giữ lời hứa.

Dù vậy, tương lai của CR7 ở đội tuyển chưa khép lại. Jesus từng khẳng định cánh cửa trở lại vẫn mở nếu Ronaldo muốn tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên, đôi bên sẽ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng để tiếp tục cống hiến cho "Selecao châu Âu".

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.