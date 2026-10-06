Hàng trăm nông dân háo hức ghé thăm nhà máy Phân bón Cà Mau

Hình ảnh: Website tham quan nhà máy Phân Bón Cà Mau thamquannhamay.pvcfc.com.vn

Từ ngày 11/10/2026 đến cuối tháng 10, chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2026” sẽ đưa các đoàn nông dân trực tiếp đến Nhà máy Phân Bón Cà Mau. Năm nay, chuyến đi thêm phần sôi động với sự tham gia của nhiều Tiktoker như Duy Làm Nông, Vy Cát Lai, Y Hội,… cùng nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nông nghiệp trên mạng xã hội.

Việc nhiều nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia là một nét mới đáng chú ý của chương trình năm nay. Nếu Duy Làm Nông quen thuộc với những câu chuyện đồng ruộng và đời sống nhà nông, Vy Cát Lai được đông đảo người yêu nông nghiệp theo dõi, thì Y Hội lại mang màu sắc của đời sống, cây trồng và sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên. Mỗi người đến từ một cộng đồng khác nhau, nhưng tháng 10 này sẽ cùng có chung một điểm đến tại Cà Mau.

Hàng trăm nông dân háo hức chuẩn bị cho hành trình về Cà Mau

Với người làm nông, phân bón là đầu vào quen thuộc trong mọi mùa vụ. Bà con có thể thuộc tên sản phẩm, công thức, lượng bón hay thời điểm sử dụng, nhưng không phải ai cũng từng được tận mắt nhìn thấy những hạt phân ấy được tạo ra ở đâu, bằng công nghệ gì và phải trải qua những công đoạn nào trước khi về đến ruộng vườn.

Đó cũng là điều làm nên sức hút của chương trình tham quan nhà máy. Bà con không đến để nghe giới thiệu sản phẩm theo cách thông thường mà trực tiếp đi vào nơi sản xuất, xem dây chuyền vận hành, tìm hiểu quy trình và nghe đội ngũ chuyên môn giải thích những công đoạn phía sau một bao phân thành phẩm.

Từ những con số, thành phần dinh dưỡng vốn nằm trên bao bì, người nông dân có dịp thấy được toàn bộ quá trình sản xuất. Một hạt phân trước khi trở thành “thức ăn của cây” ngoài đồng ruộng đã đi qua hệ thống thiết bị nào, các yếu tố chất lượng được kiểm soát ra sao, công nghệ góp phần tạo nên sản phẩm như thế nào… là những nội dung bà con có thể trực tiếp tìm hiểu tại nhà máy Phân Bón Cà Mau.

Chính trải nghiệm “mắt thấy, tai nghe” là giá trị được Phân Bón Cà Mau duy trì qua nhiều mùa tham quan. Sang năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng không chỉ ở quy mô các đoàn nông dân, mà còn ở cách những trải nghiệm tại nhà máy được chia sẻ tới cộng đồng rộng hơn. Bên cạnh hàng trăm nông dân trực tiếp tham gia, chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực nông nghiệp. Với cách tiếp cận gần gũi và góc nhìn riêng từ thực tế cây trồng, mùa vụ và đời sống nhà nông, họ sẽ cùng ghi nhận những điều diễn ra bên trong nhà máy, từ quy trình sản xuất, công nghệ đến những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Qua đó, những trải nghiệm vốn chỉ diễn ra trong phạm vi một chuyến tham quan có thêm cơ hội được chuyển tải sinh động hơn trên các nền tảng số. Từ góc nhìn của người trực tiếp sản xuất đến những mối quan tâm của cộng đồng yêu cây, làm vườn và nông nghiệp, mỗi nội dung được chia sẻ sẽ góp phần đưa hình ảnh nhà máy và hành trình tạo nên “thức ăn của cây” đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Sự hiện diện của các nhà sáng tạo nội dung vì vậy không chỉ làm chương trình thêm sôi động, mà còn mở rộng sức lan tỏa của chuyến đi. Từ những gì hàng trăm nông dân trực tiếp chứng kiến tại Cà Mau, các câu chuyện về công nghệ, quy trình sản xuất và con người phía sau sản phẩm sẽ tiếp tục được chia sẻ trên TikTok, Facebook và nhiều nền tảng số, đưa hình ảnh nhà máy đến gần hơn với cộng đồng.

Hình ảnh: Nông dân được trực tiếp quan sát quy trình sản xuất sản phẩm NPK Cà Mau từ khâu nguyên liệu tới khi xuất hàng

Mở rộng trải nghiệm nhà máy từ thực tế đến không gian số

Với Phân Bón Cà Mau, việc đưa bà con vào tận nhà máy không chỉ là một hoạt động tham quan. Đây còn là cách doanh nghiệp chủ động đưa nơi sản xuất đến gần hơn với người trực tiếp sử dụng sản phẩm, để những khái niệm về công nghệ, chất lượng hay dinh dưỡng cây trồng không chỉ nằm trên bao bì hoặc tài liệu kỹ thuật. Từ ngày 11/10/2026, những đoàn khách nông dân đầu tiên sẽ bắt đầu về Cà Mau, mở đầu cho chuỗi tham quan kéo dài đến cuối tháng. Trước thềm vụ Đông Xuân mới, đây cũng là dịp để bà con tìm hiểu cách sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ, thiết bị, quy trình và con người trước khi nó tiếp tục hành trình về với cây trồng.

Tinh thần đó hiện cũng được Phân Bón Cà Mau mở rộng trên không gian số. Thông qua website tham quan nhà máy tại thamquannhamay.pvcfc.com.vn, người dùng có thể chủ động khám phá các phân khu sản xuất, quan sát dây chuyền công nghệ và tìm hiểu không gian nhà máy bằng công nghệ thực tế ảo 3D/360 độ. Nền tảng này giúp trải nghiệm tham quan không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách địa lý. Người chuẩn bị đến Cà Mau có thể tìm hiểu trước điểm đến, trong khi những nông dân chưa có điều kiện tham gia trực tiếp vẫn có thể tiếp cận không gian sản xuất ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Qua đó, nhà máy từng bước trở thành một không gian mở hơn, nơi người dùng có thể tìm hiểu sản phẩm từ chính điểm xuất phát của quá trình sản xuất, từ đó càng tin tưởng về nguồn gốc và an tâm sử dụng.

Việc song song duy trì các đoàn tham quan thực tế và không gian tham quan trực tuyến cũng cho thấy cách Phân Bón Cà Mau mở rộng hoạt động đồng hành với nhà nông. Một bên là trải nghiệm trực tiếp, nơi bà con có thể quan sát và trao đổi với đội ngũ chuyên môn; một bên là nền tảng số giúp kiến thức và hình ảnh từ nhà máy tiếp cận rộng hơn, vượt ra ngoài phạm vi địa lý.

Từ những chuyến tham quan trực tiếp đến không gian 3D/360 độ trên nền tảng số, Phân Bón Cà Mau đang từng bước đưa nhà máy đến gần hơn với nhà nông. Không chỉ đưa sản phẩm ra đồng ruộng, doanh nghiệp còn mở rộng cơ hội để bà con hiểu hơn về cách sản phẩm được tạo ra, qua đó bồi đắp sự tin cậy và tiếp tục đồng hành cùng người nông dân trong những mùa vụ phía trước.