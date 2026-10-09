Bộ đội thấm luật nhờ '4 linh hoạt'

Trung tá Vũ Tiến Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 214 cho biết: Cùng với tổ chức hội thi, thời gian qua, Lữ đoàn còn tổ chức những buổi diễn đàn, tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên với kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước”, “Thanh niên Lữ đoàn tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật”, “Dân chủ-Kỷ luật”... Các hoạt động này tạo được không khí vui nhộn, phù hợp tâm lý tuổi trẻ nên thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Lữ đoàn 214 tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật năm 2026”.

Đột phá vào xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn 214 thực hiện phương châm “4 linh hoạt” trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội, gồm: Linh hoạt lựa chọn nội dung, linh hoạt hình thức tuyên truyền, linh hoạt thời điểm tổ chức, linh hoạt trong phối hợp giữa đơn vị với gia đình quân nhân và địa phương. Bám sát phương châm, các đơn vị tăng cường tổ chức những buổi diễn đàn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về pháp luật. Đặc biệt, một số đơn vị có cách làm sáng tạo để giáo dục pháp luật cho bộ đội như phối hợp với cơ quan tư pháp mời cán bộ về phổ biến kiến thức pháp luật cho bộ đội; triển khai các mô hình “Vòng quay thao trường”, “Tủ sách pháp luật”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đại tá Nguyễn Duy Toản, Chính ủy Lữ đoàn 214 khẳng định: Phương châm “4 linh hoạt” đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Điều này đã giúp bộ đội tiếp thu các văn bản luật thuận tiện, dễ dàng, từ đó nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ. Những năm gần đây, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường liên tục giảm qua các năm. Kết quả này góp phần trực tiếp vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.