Giao lưu thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Vận động viên dự khai mạc.

Tham gia giao lưu có hơn 50 vận động viên đến từ Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn: pickleball và kéo co. Trong đó, môn pickleball gồm 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ, không phân biệt lứa tuổi. Đối với môn kéo co, mỗi đơn vị thành lập 1 đội tham gia thi đấu, với số lượng mỗi đội 7 người, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Lý Công Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: “Chương trình giao lưu thể thao được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết; tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị, các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ và bảo đảm an toàn; các trọng tài điều hành khách quan, công tâm, chính xác, tạo nên không khí thật sự sôi nổi và thân thiện.

Đồng chí Lý Công Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc giải.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026) và 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026). Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Các trận đấu đôi nam môn pickleball diễn ra căng thẳng, kịch tính ngay từ những điểm số đầu tiên.

Các nữ vận động viên tham gia thi đấu pickleball với nhiều pha bóng đẹp mắt.