Lựa chọn cơ sở uy tín để xuất khẩu lao động, tránh 'bẫy' việc nhẹ, lương cao

Đào tạo tiếng Nhật cho người đi xuất khẩu lao động.

Với nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động là cơ hội để tăng thu nhập và tích lũy vốn làm ăn. Tuy nhiên, giữa vô số thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, việc lựa chọn đúng doanh nghiệp, cơ sở tư vấn uy tín là yếu tố quan trọng giúp người lao động tránh rơi vào bẫy lừa đảo, mất tiền nhưng không được đi làm.

Những băn khoăn tìm kiếm đơn vị hỗ trợ xuất khẩu lao động uy tín

Gia đình khó khăn, em K’Tuỳn, ở xã Đinh Trang Thượng (Lâm Đồng), quyết định đi xuất khẩu lao động với mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định, có thu nhập tốt để tích lũy vốn sau này.

K’ Tuỳn cho biết, lúc đầu gia đình rất băn khoăn vì không biết thủ tục như thế nào, chi phí ra sao? Tuy nhiên, do trong thôn có người từng được hỗ trợ đi xuất khẩu lao động thành công nên em và gia đình đã nhờ giúp đỡ.

Được người đi xuất khẩu lao động tại Nhật giới thiệu, K’Tuỳn tự tin lựa chọn đơn vị hỗ trợ. Em được doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật và bố trí chỗ ở ký túc xá miễn phí trong thời gian đào tạo. Tổng chi phí đi làm việc tại Nhật khoảng 80 triệu đồng trọn gói. Bên cạnh đó, em được Nhà nước hỗ trợ 16,5 triệu đồng theo Nghị định 338.

Trước khi đi xuất khẩu lao động, các ứng viên phải trải qua kỳ kiểm tra về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng.

Hiện K’Tuỳn sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Công việc tương đối ổn định, với mức thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng.

“Sang Nhật, em tiếp tục được xí nghiệp hỗ trợ chỗ ở ký túc xá, qua đó giảm đáng kể chi phí sinh hoạt và giúp em yên tâm làm việc”, K’Tuỳn chia sẻ.

Cũng có mong muốn đi xuất khẩu lao động để phụ giúp gia đình, em Nai Rin được xã Lạc Lâm (Lâm Đồng) hướng dẫn tìm đơn vị hỗ trợ uy tín để giúp em sang Nhật làm điều dưỡng, với mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Trước khi xuất cảnh, Rin được hỗ trợ nhiều khoản như tiền ăn, ký túc xá, đào tạo tiếng Nhật, đào tạo kỹ năng nghề và giáo dục định hướng.

Sau khi sang Nhật, Nai Rin tiếp tục hỗ trợ ký túc xá và đào tạo tiếng Nhật miễn phí, tạo điều kiện để lao động học tập, thi lấy chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản.

“Em và gia đình rất may mắn vì được xã giới thiệu đơn vị uy tín để đưa em sang học tập, làm việc ở Nhật. Lúc đầu em cũng sợ, lo lắng, đến khi sang đến nơi làm việc em mới thấy nhẹ nhõm. Em nghĩ rằng nếu các bạn có ý định xuất khẩu lao động nên tìm các địa chỉ uy tín, liên lạc với thôn, xã để được hướng dẫn”, Rin nói.

Đừng để “việc nhẹ, lương cao” trở thành cái bẫy

Trong những năm gần đây, mạng xã hội trở thành một trong những kênh được nhiều người sử dụng để tìm kiếm thông tin việc làm ở nước ngoài. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người lao động có thể tiếp cận hàng loạt lời mời chào với mức lương hấp dẫn, chi phí thấp, thủ tục nhanh chóng.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường mà các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng để tiếp cận người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Kim Phương Minori (Lâm Đồng), cho biết, hiện người lao động có xu hướng tìm việc làm qua mạng xã hội. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo nếu người lao động không tìm hiểu kỹ và không lựa chọn được những cơ sở uy tín.

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Kim Phương Minori (Lâm Đồng) tại hội nghị tư vấn việc làm do Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Theo bà Phương, tâm lý muốn nhanh chóng được đi làm, kỳ vọng vào mức lương cao nhưng chi phí thấp có thể khiến người lao động mất cảnh giác. Những lời quảng cáo như “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”, “bao đậu đơn hàng”, “đi nhanh”, “chi phí cực thấp”... cần được kiểm chứng kỹ trước khi người lao động bỏ tiền.

Đặc biệt, người lao động không nên chỉ căn cứ vào một bài đăng trên Facebook, TikTok hay các hội nhóm việc làm để quyết định. Cần xác minh rõ đơn vị tuyển dụng, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng, công việc, mức lương, các khoản chi phí và chính sách hỗ trợ.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ đơn vị tư vấn và doanh nghiệp trước khi nộp tiền.

Trước hết, cần kiểm tra doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hay không. Người lao động cũng cần yêu cầu được cung cấp đầy đủ thông tin về đơn hàng, nơi làm việc, ngành nghề, thời hạn hợp đồng, mức lương, thời gian làm việc, điều kiện ăn ở và các khoản chi phí phải đóng.

Mọi khoản tiền cần có thông tin rõ ràng, chứng từ và căn cứ cụ thể. Người lao động nên hạn chế việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người môi giới hoặc giao tiền chỉ dựa trên lời hứa.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào yêu cầu đóng một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn để “giữ suất”, “chống trượt đơn”, “bao đậu visa” hoặc những khoản phí không được giải thích rõ ràng.

“Một cơ sở uy tín không chỉ đưa ra thông tin về mức lương, mà cần tư vấn đầy đủ cả chi phí, quyền lợi, nghĩa vụ, điều kiện làm việc và những rủi ro có thể phát sinh. Người lao động cũng cần được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, giáo dục định hướng và được hướng dẫn những vấn đề cần thiết trước khi xuất cảnh”, bà Phương nói.