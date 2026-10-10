Siba Group muốn huy động 200 tỷ đồng để cơ cấu nguồn vốn, trả nợ nhà cung cấp

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, MCK: SBG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Siba Group dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Với số tiền 200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Siba Group sẽ dùng 189,1 tỷ đồng để trả nợ cho các nhà cung cấp, còn lại 10,9 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống mặt trời áp mái cho Nhà máy Cơ khí CNC Siba Bà Rịa - Vũng Tàu (thông qua việc giao thầu cho Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Thuận Phát theo Hợp đồng cung cấp, lắp đặt số 01 ký ngày 25/6/2026).

Siba Group dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (Ảnh: SBG).

Siba Group cũng công bố danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu đợt này. Trong đó có 2 cổ đông hiện hữu của công ty gồm ông Trần Tuấn Dương và bà Trần Bích Ngọc dự mua 1,5 triệu cổ phiếu mỗi người.

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 30/9/2036, Siba Group đã phát hành thành công 922.000 cổ phiếu ESOP (không thu tiền) cho 67 người lao động, tương ứng 92,2% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Về phương án phát hành cổ phiếu có thu tiền, SBG đã phân phối thành công 919,500 cổ phiếu ho 67 người lao động, tương ứng 91,95% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành gần 9,2 tỷ đồng.

Số cổ phiếu nêu trên dự kiến được chuyển giao trong tháng 10/2026, sau khi Siba Group hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX. Sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của Siba Group tăng từ gần 600 tỷ đồng lên mức hơn 618,4 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng về quy mô vốn, hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp cũng ghi nhận bước tiến lớn.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 33 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với thành tích đạt được trong cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này xuất phát từ việc lợi nhuận gộp tăng mạnh 80% nhờ quy mô doanh thu thuần được mở rộng đáng kể.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng chung là mảng cơ khí xây lắp khi lĩnh vực kinh doanh cốt lõi này ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 92%. Kết quả khả quan có được chủ yếu nhờ doanh nghiệp bắt đầu hạch toán doanh thu từ dự án Giai Xuân kết hợp với sự tăng trưởng tích cực từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm cơ khí ra thị trường quốc tế.