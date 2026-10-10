Chủ động tăng gia, cải thiện đời sống bộ đội

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 chăm sóc vườn rau.

Sau giờ học tập, huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 lại bắt tay vào công việc tăng gia sản xuất. Người làm đất, trồng rau, người chăm sóc vật nuôi, kiểm tra ao cá, thu hoạch sản phẩm. Dưới bàn tay chăm chút của bộ đội, khu tăng gia ngày càng xanh tốt, trở thành điểm nhấn trong khuôn viên doanh trại.

Với những người lính, hoạt động tăng gia sản xuất không chỉ là một trong các chế độ sinh hoạt trong ngày mà còn là cách để đơn vị chủ động tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần cải thiện bữa ăn và nâng cao đời sống bộ đội.

Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Tiểu đoàn 1 nói: Buổi chiều hằng ngày, sau giờ học, giờ huấn luyện và những ngày cuối tuần, tôi cùng đồng đội tham gia làm đất, trồng rau, tưới nước, nhổ cỏ, thu hoạch rau, vệ sinh chuồng trại, cho lợn, gà ăn. Tăng gia sản xuất giúp chúng tôi thư giãn, tích lũy thêm kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Có thêm rau sạch, thịt sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày, cải thiện bữa ăn từ chính sản phẩm do mình làm ra, ai cũng vui, tích cực tham gia.

Với nhiều chiến sĩ trẻ, những công việc tưởng như quen thuộc với người làm nông lại là điều cần học từ đầu. Tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 382, chiến sĩ Tạ Duy Thanh nói: Khi mới nhập ngũ, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hướng dẫn, tôi dần quen với công việc. Những giờ cùng đồng đội chăm sóc vườn rau, vật nuôi cũng giúp tình đồng chí, đồng đội thêm gắn bó, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ao cá của Lữ đoãn Pháo binh 382 được quy hoạch gọn gàng, hợp lý.

Khu tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 382 có tổng diện tích hơn 63.000m2². Những luống rau muống, rau cải, xà lách được chăm sóc bằng hệ thống tưới tự động. Ao cá rộng thả các loại trắm, rô phi, chép, xung quanh là những giàn bầu, bí, mướp xanh tốt. Các khu chuồng trại nuôi lợn, gà, vịt được bố trí riêng, bảo đảm vệ sinh. Để phát huy trách nhiệm của từng đơn vị, mỗi đại đội được giao chăm sóc một khu vực vườn rau, khu chăn nuôi riêng biệt.

Đại úy Ứng Văn Huy, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 cho biết: Đơn vị duy trì xen canh, gối vụ hợp lý để quanh năm có rau xanh. Cán bộ, chiến sĩ chú trọng từng khâu, từ lựa chọn giống, làm đất, sử dụng phân bón đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn. Đối với khu chăn nuôi, đơn vị thường xuyên tiến hành các biện pháp phòng dịch, tiêu độc, khử trùng chuồng trại bằng thuốc và vôi bột.

Hiệu quả từ hoạt động tăng gia sản xuất trước hết được thể hiện từ chính bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Đến nay, Lữ đoàn 382 đã bảo đảm đủ rau xanh ăn thường xuyên và một phần nguồn thực phẩm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu tại bếp ăn. Những sản phẩm do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc, thu hoạch trở thành nguồn thực phẩm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội. Phần lãi từ tăng gia được đơn vị sử dụng để bổ sung vào bữa ăn cho bộ đội trong các dịp lễ, Tết; phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao hoặc đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ tái sản xuất.

Với cách làm sáng tạo, hoạt động tăng gia sản xuất ở Lữ đoàn Pháo binh 382 được đẩy mạnh theo hướng bền vững, gắn với xây dựng đơn vị chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những luống rau, ao cá, khu chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.