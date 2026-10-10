Giá vàng hôm nay (chiều 10-10): Giá vàng thế giới tuần tới liệu có vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce?

* Giá vàng miếng trong nước chiều nay ổn định

Vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ niêm yết ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng PNJ niêm yết ở mức 141 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

* Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng ổn định 2 chiều ở các thương hiệu so với hôm qua.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC, PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa giá vàng. Nguồn: kitco.com

* Giá vàng thế giới chiều ngày 10-10 neo ở ngưỡng 4.195,6 USD/ounce.

Theo Kitco, giá vàng đang gặp ngưỡng kháng cự tại mốc 4.200 USD/ounce và có thể chưa sẵn sàng bứt phá. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng thị trường khi giá vàng duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD/ounce trước cuối tuần.

Theo các chuyên gia, lợi suất trái phiếu ở mức cao cùng áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục kìm hãm đà tăng của giá vàng. Dù vậy, lực mua vẫn xuất hiện mỗi khi giá giảm, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến kim loại quý này.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định diễn biến giá trong tuần này cho thấy thị trường vàng có thể đã tạo đáy, bất chấp những rủi ro hiện hữu.

Theo ông, nhà đầu tư dường như ít lo ngại hơn về nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ, dù giá dầu tăng cao có thể khiến lạm phát tiếp tục vượt dự báo. Trong bối cảnh áp lực giá cả kéo dài làm suy giảm sức mua của các đồng tiền, vàng tiếp tục phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa lạm phát. Điều này được thể hiện qua việc các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn thu hút dòng vốn đầu tư ngay cả trong đợt giảm giá gần đây.

Mặc dù giá vàng đã phục hồi trước những yếu tố bất lợi, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giá vẫn hiện hữu, đặc biệt khi Mỹ chuẩn bị công bố các số liệu lạm phát quan trọng vào tuần tới.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết thị trường hiện không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được tính đến. Theo ông, Fed chỉ có thể cân nhắc tăng lãi suất ngay trong tháng này nếu số liệu lạm phát công bố vào tuần tới cao hơn đáng kể so với dự báo.

Ông nhận định triển vọng trung và dài hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm giá đối với vàng, khi thị trường phần lớn đã tính đến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc tháng 12-2026.

Theo chuyên gia này, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Tư tuần tới có thể gia tăng áp lực bán vàng nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao do giá năng lượng tăng.

Theo ông, nếu giá vàng tiếp tục duy trì dưới 4.200 USD/ounce, giá có thể giảm về 4.100 USD/ounce, thậm chí 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.260 USD/ounce và 4.300 USD/ounce.