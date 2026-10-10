Hoàng Kim Vị và hành trình mở lối cho người khuyết tật

Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”. ( Ảnh: N.H)

Tháng 9/2026, Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Bước chân vượt nghịch cảnh

Sinh năm 1992, ở xã Yên Trung ( Nghệ An), Hoàng Kim Vị từ khi chào đời đã bị dị tật hai chân. Tuổi thơ của anh gắn với những lần cha mẹ đưa đi chữa trị, với mong muốn con mình có thể tự bước đi như bao đứa trẻ khác. Khi việc chữa trị không thể giúp đôi chân lành lặn, Vị phải học cách thích nghi, từng bước tự làm những việc trong khả năng của mình.

Lên lớp 7, không muốn cha mẹ phải vất vả đưa đón, anh kiên trì tập đạp xe trong gần một năm để có thể tự mình đến trường. Từ việc tưởng như nhỏ bé ấy, Vị dần nhận ra mình có thể tự làm được những điều vượt qua giới hạn của bản thân.

Học hết lớp 12, Hoàng Kim Vị đăng ký học trung cấp nghề điện tại Trường cao đẳng Việt-Đức Nghệ An, cách nhà gần 15km. “Thời điểm đó đi học vất vả quá, sức khỏe không cho phép và một phần do tự ti, e ngại khi ra ngoài nên em đã quyết định dừng lại khi chỉ còn 8 tháng nữa là tốt nghiệp”, Hoàng Kim Vị nhớ lại.

Nhưng Vị không chọn cách ngồi yên. Vốn thích mày mò, anh tự tìm hiểu cách sửa chữa những thiết bị điện tử, điện lạnh trong gia đình và anh xin đi làm ở cửa hàng điện tử. Vừa làm, vừa học hỏi, Vị dần tích lũy những kiến thức, kỹ năng đầu tiên về nghề.

Năm 2017, Vị được Tỉnh đoàn Nghệ An mời tham gia một lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đây, ý tưởng khởi nghiệp của anh bắt đầu hình thành.

Với lợi thế của địa phương, gia đình có sẵn đất vườn, sau khi tìm hiểu các mô hình, Vị nhận thấy chăn nuôi phù hợp với điều kiện của mình. Với sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn và chương trình hỗ trợ thanh niên yếu thế lập thân, lập nghiệp, anh bắt tay xây dựng gia trại.

Hoàng Kim Vị với dự án khởi nghiệp chăn nuôi của mình. ( Ảnh: N.H)

Năm 2019, Dự án “Chăn nuôi sinh thái” của Vị được Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải Khuyến khích tại Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn và được lựa chọn tham dự Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do Trung ương Đoàn tổ chức. Một năm sau, dự án tiếp tục giành giải Ba tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ IV.

Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, mô hình chăn nuôi của gia đình Vị từng bước được mở rộng. Có thời điểm gia trại duy trì hơn 500 con gia cầm và khoảng 30 con gia súc. Mỗi năm, anh nuôi 3-4 lứa gà, ngan thương phẩm, mỗi lứa từ 400-700 con. Nguồn thu từ chăn nuôi tổng hợp đạt trên 150 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 2-3 lao động tại địa phương.

Với Vị, thành công bước đầu ấy không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn giúp anh có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân. Thế nhưng, anh không bằng lòng với những gì đã có. Vị nhận ra rằng muốn có một nghề nghiệp ổn định và lâu dài, cần phải có kiến thức và tay nghề bài bản.

Hoàng Kim Vị thuyết trình về dự án cơ sở chăn nuôi và cung ứng các sản phẩm gia cầm tại Cuộc thi Khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. ( Ảnh: N.H)

Năm 2022, ở tuổi 30, Vị quyết định trở lại trường học, theo học Trung cấp Điện tử công nghiệp tại Trường cao đẳng Việt- Đức Nghệ An. “Ngã ở đâu sẽ phải đứng dậy ở đó”, anh tự nhắc mình. Lớn tuổi hơn nhiều bạn cùng lớp, sức khỏe còn hạn chế, Vị vẫn quyết tâm theo đuổi việc học, đồng thời tích cực tham gia hoạt động Đoàn.

Được tập thể tín nhiệm làm cán bộ Đoàn, sau đó tham gia Ban Chấp hành Liên chi đoàn, anh có thêm môi trường để rèn luyện và đóng góp. Tháng 6/2024, Vị được Chi bộ Khoa Điện, Trường cao đẳng Việt-Đức Nghệ An xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Vị, những dấu mốc ấy gắn với trách nhiệm tiếp tục học tập, rèn luyện, làm tốt công việc và sống có ích cho cộng đồng

"Là người khuyết tật, những khó khăn trong cuộc sống, sự mặc cảm và cả những định kiến chung quanh khiến tôi có lúc yếu lòng. Sau này tôi nhận ra, nếu một người bình thường phải cố gắng một thì người khuyết tật có khi phải cố gắng gấp nhiều lần mới có được một công việc, một cuộc sống như những người khác", Vị chia sẻ.

Khát vọng tạo việc làm

Tốt nghiệp trung cấp, Vị chưa vội mở cơ sở riêng. Qua tìm hiểu nhu cầu thị trường và trải nghiệm thực tế, anh nhận thấy kiến thức, tay nghề của mình cần được bổ sung. Anh tiếp tục học cao đẳng nghề điện lạnh, đồng thời xin phụ việc tại một cơ sở sửa chữa, bảo hành thiết bị điện, điện tử để tích lũy kinh nghiệm.

Cùng với việc học nghề, Hoàng Kim Vị ấp ủ ý tưởng mở một trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng. Trung tâm dự kiến hoạt động trên ba lĩnh vực: kinh doanh thiết bị điện gia dụng; xây dựng đội ngũ thợ có tay nghề để sửa chữa thiết bị tại nhà; tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật.

Hoàng Kim Vị cho biết, trong thời gian thực tập và tìm việc, anh từng gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm và cảm nhận rõ những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt trên thị trường lao động. Vì vậy, nếu xây dựng được cơ sở riêng, anh mong muốn đây sẽ là nơi những người cùng hoàn cảnh có thể học nghề, làm việc và có thu nhập bằng chính sức lao động.

Hoàng Kim Vị ấp ủ xây dựng Dự án “Trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật”. ( Ảnh: N.H)

Từ ý tưởng này, Hoàng Kim Vị bắt tay xây dựng Dự án “Trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật” tham gia Chương trình “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp”. Đây cũng là dự án được Tỉnh đoàn Nghệ An lựa chọn gửi tham gia bình chọn Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Tháng 9/2026, Hoàng Kim Vị có mặt tại Hà Nội, cùng những thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước tham gia các hoạt động của chương trình và đón nhận Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”

Khi nhận tin dự án được ghi nhận, Vị chia sẻ: "Tôi luôn trân trọng và khắc ghi sự ghi nhận đó, cố gắng phấn đấu để bản thân luôn có thể trở thành một phiên bản tốt nhất".

Vượt nghịch cảnh học nghề và khát vọng tạo việc làm cho người khuyết tật của Hoàng Kim Vị. ( Ảnh: N.H)

Ở tuổi 34, sự ghi nhận ấy đánh dấu một chặng đường bền bỉ, song cơ sở sửa chữa và kế hoạch tạo việc làm vẫn đang được chuẩn bị. Phía trước anh vẫn còn một trung tâm sửa chữa chưa thành hình, một đội ngũ thợ chưa được tập hợp, những người khuyết tật mà anh mong muốn có thể giúp đỡ và những kỹ năng nghề nghiệp cần tiếp tục trau dồi.

Nhìn lại những năm tháng đã qua, Vị không xem những lần thất bại hay phải bắt đầu lại là sự mất mát. Những trải nghiệm ấy giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của lao động, của cơ hội và của việc không từ bỏ chính mình.

Từ đôi chân từng khiến anh mặc cảm, Hoàng Kim Vị đã tự tìm cho mình một con đường. Và trên con đường ấy, anh không chỉ muốn đi một mình. Điều anh hướng tới là mở thêm một lối đi cho những người có cùng hoàn cảnh, để họ có thể học một nghề, có một công việc và tự tin sống bằng chính sức lao động của mình.