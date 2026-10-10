Khơi thông tín dụng, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực 3

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhận định, Khu vực 3 có những đặc thù rất rõ nét: địa bàn miền núi, biên giới, rộng và chia cắt; doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế; kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, thủy điện và thương mại, dịch vụ. Đây cũng là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư và bảo vệ biên giới quốc gia. Vì vậy, hoạt động ngân hàng trên địa bàn vừa phải bảo đảm an toàn, vừa phải thực sự hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo Phó Thống đốc, trong 9 tháng đầu năm, NHNN Khu vực 3 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức nhiều hoạt động kết nối, nắm bắt khó khăn của người dân và doanh nghiệp; nguồn vốn huy động duy trì tăng trưởng khá; tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò quan trọng; hoạt động ngoại hối, thanh toán, thanh tra, giám sát cơ bản được triển khai an toàn, thông suốt.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý tăng trưởng tín dụng trên địa bàn còn thấp. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng toàn Khu vực 3 tăng khoảng 1,71% so với cuối năm 2025, thấp hơn đáng kể so với vùng Trung du và miền núi phía Bắc và mức tăng chung của toàn quốc, trong đó Điện Biên còn giảm, Sơn La tăng thấp. Trong khi đó, huy động vốn tăng khoảng 8,75%. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế địa phương còn hạn chế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu các TCTD phải chủ động hơn trong tìm kiếm khách hàng, khai thác nhu cầu vốn thực và thiết kế sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng vẫn có những điểm cần quan tâm. Nợ xấu chung tuy ở mức thấp nhưng đã tăng so với cuối năm 2025. Việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và thi hành án vẫn còn khó khăn.

Từ thực tế đó, Phó Thống đốc đề nghị NHNN Khu vực 3 và các TCTD tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Cụ thể, tập trung khơi thông tín dụng, đưa vốn vào đúng các lĩnh vực có nhu cầu và có khả năng tạo động lực tăng trưởng cho địa phương. NHNN Khu vực 3 cần theo dõi sát diễn biến kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn của từng địa bàn; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các TCTD triển khai đầy đủ các giải pháp tín dụng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Tín dụng cần hướng mạnh vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu như nông nghiệp, nông thôn, nông sản chủ lực, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ và các dự án có hiệu quả. Đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, các TCTD cần nghiên cứu sản phẩm phù hợp hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân.

Các TCTD không nên thụ động chờ khách hàng đến vay mà cần chủ động tiếp cận khách hàng, dự án có hiệu quả; tăng cường cho vay theo phương án sản xuất kinh doanh, dòng tiền, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng; đẩy mạnh kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội để nắm bắt nhu cầu vốn theo mùa vụ; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình cấp tín dụng, ứng dụng công nghệ và dữ liệu để rút ngắn thời gian xử lý; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với bảo đảm chất lượng và an toàn. Không vì áp lực tăng trưởng mà hạ chuẩn tín dụng, bỏ qua điều kiện cấp tín dụng hoặc buông lỏng kiểm soát sau cho vay.

Ngoài ra, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, nợ xấu và các rủi ro đã được nhận diện. NHNN Khu vực 3 cần theo dõi sát từng TCTD, từng chi nhánh; kịp thời nhận diện các đơn vị có nợ nhóm 2, nợ xấu cao, mức độ tập trung tín dụng lớn hoặc có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro để cảnh báo và áp dụng biện pháp giám sát phù hợp. Song song với đó cần nâng cao chất lượng giám sát an toàn vi mô theo hướng phát hiện sớm, phân tích và cảnh báo sớm rủi ro; tập trung theo dõi lãi suất, huy động vốn, chất lượng tài sản, phân loại nợ, trích lập dự phòng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ...

Về phía các TCTD, Phó Thống đốc nhấn mạnh phải tăng cường quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản lý dòng tiền và giám sát sau cho vay. Trong đó chú ý các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan, các khoản vay có mức độ tập trung cao và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đối với nợ xấu đã phát sinh, cần có phương án xử lý cụ thể, không để tồn đọng kéo dài, nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và cảnh báo của NHNN; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Đối với các quỹ tín dụng nhân dân, NHNN Khu vực 3 tiếp tục giám sát chặt các tỷ lệ an toàn, chất lượng tín dụng, việc trích lập và sử dụng các quỹ, thay đổi vốn điều lệ và việc chấp hành chế độ báo cáo; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm, nhất là đối với quỹ còn yếu kém hoặc tiềm ẩn rủi ro. NHNN khu vực 3 cũng cần nâng cao hiệu quả phối hợp và quản lý nhà nước trên địa bàn để hỗ trợ hoạt động tín dụng.

Phó Thống đốc cũng đề nghị NHNN Khu vực 3 tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động làm việc với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, tài sản bảo đảm, thi hành án và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo NHNN.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Trụ sở chính các TCTD trong quản lý chi nhánh trên địa bàn; đề nghị Hội sở quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, thẩm định các dự án vượt thẩm quyền và giao chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế, tránh tạo áp lực không cần thiết đối với các chi nhánh.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm về tín dụng, NHNN Khu vực 3 thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát; quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, nhất là tại địa bàn biên giới; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với an ninh, an toàn; đồng thời khẩn trương triển khai các kế hoạch mua sắm, kinh phí đã được giao trong năm 2026, bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm 2026, Phó Thống đốc đề nghị NHNN Khu vực 3 và các TCTD trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt; tập trung khơi thông dòng vốn tín dụng nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng; hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.