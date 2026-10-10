Cơ sở để xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1949/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật".

Đề án nêu rõ: Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật là hạ tầng dữ liệu quan trọng của quốc gia, làm cơ sở để xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh, góp phần hiện thực hóa chủ trương đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật là cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các cơ sở dữ liệu có liên quan, lấy dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật làm cốt lõi phục vụ quản lý, theo dõi “vòng đời” của văn bản quy phạm pháp luật từ khi xây dựng đến tổ chức thi hành. Việc thu thập, tích hợp dữ liệu pháp luật bảo đảm không thay thế dữ liệu gốc của các bộ, cơ quan, địa phương. Các nguồn dữ liệu bổ trợ chỉ có giá trị tham khảo, phải được kiểm chứng và không làm thay đổi giá trị pháp lý của dữ liệu gốc.

Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, áp dụng các công nghệ hiện đại, hỗ trợ khai phá dữ liệu tiên tiến, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo nguyên tắc “dữ liệu là nền tảng - AI là công cụ hỗ trợ - con người chịu trách nhiệm cuối cùng”.

Bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; không trùng lặp với các nền tảng số dùng chung của quốc gia, kế thừa tối đa, tránh lãng phí nguồn lực. Tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo bảo vệ bí mật nhà nước, chủ quyền dữ liệu quốc gia; thực hiện an toàn, bảo mật từ khâu thiết kế và trong toàn bộ quá trình vận hành hệ thống.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quang cảnh một buổi làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh ngành Kiểm sát nhân dân tại trụ sở VKSND tối cao. (Ảnh minh hoạ)

Bảo đảm 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được biểu diễn dưới dạng tiêu chuẩn hỗ trợ máy đọc

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật trở thành hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia nhằm phục vụ tích hợp, chuẩn hóa, liên kết, phân tích và cung cấp dịch vụ dữ liệu pháp luật dùng chung, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", áp dụng công nghệ hiện đại, làm nền tảng để xây dựng, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính xác, hiệu quả, góp phần đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, hướng tới xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh. Thúc đẩy xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đề án phấn đấu năm 2027 rà soát, tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được biểu diễn dưới dạng tiêu chuẩn hỗ trợ máy đọc.

Số hoá 100% hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các văn bản được ban hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2025 (thời điểm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành).

Năm 2028 - 2030, hoàn thành triển khai Kho dữ liệu pháp luật tập trung, bảo đảm tích hợp 100% các nguồn dữ liệu thành phần về pháp luật từ các bộ, cơ quan, địa phương; hình thành Đồ thị tri thức pháp luật quốc gia hỗ trợ các nhu cầu tìm kiếm, phân tích, khai thác thông minh và ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, phát triển các nền tảng, công cụ phục vụ tra cứu, khai thác, phân tích và sử dụng dữ liệu pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức tiếp cận, sử dụng thông tin pháp luật; góp phần giảm thời gian, chi phí tiếp cận thông tin, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thi hành và tuân thủ pháp luật.

Đề án nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu pháp luật; Phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ và quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật; Số hoá, tạo lập, tích hợp và chuẩn hoá dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật; Phát triển nguồn nhân lực có năng lực, kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, quản trị và khai thác dữ liệu pháp luật; Khai thác dữ liệu pháp luật thúc đẩy đổi mới, sáng tạo dịch vụ số; Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; Kiểm soát rủi ro, ngăn chặn nguy cơ bị điều hướng, tác động chính sách; Hợp tác quốc tế.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Đề án này.

Cùng với trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, Đề án nêu rõ: Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan có liên quan của Đảng, cơ quan của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao trong phạm vi trách nhiệm quản lý, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả Đề án theo quy định.