Bình yên bên dòng Nậm Tung

Cuộc sống nơi đây bình dị như bao bản làng vùng cao khác, nhưng thôn Bản Hát có một thành tích khiến người dân luôn tự hào: 6 năm nay, trên địa bàn thôn không xảy ra vụ án về ma túy.

Thôn Bản Hát có gần 100% dân số là đồng bào Thái. Với người dân nơi đây, bản làng không chỉ là nơi cư trú mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi mọi người cùng sẻ chia công việc, chung tay trong các hoạt động và có trách nhiệm gìn giữ cuộc sống bình yên.

Trưởng thôn Lò Văn Toản cho rằng, để phòng, chống ma túy hiệu quả, tuyên truyền phải được duy trì thường xuyên, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo ông, các đoàn thể trong thôn luôn chủ động lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy trong các buổi sinh hoạt, họp dân, hoạt động đoàn thể; vận động người dân nâng cao ý thức, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự.

“Các đoàn thể phải cùng vào cuộc, tuyên truyền thường xuyên, nói những điều người dân dễ hiểu, dễ nhớ và quan trọng nhất là phải làm cho người dân thấy đây là việc của chính mỗi gia đình, mỗi người trong thôn” - Trưởng thôn Lò Văn Toản nhấn mạnh.

Trong cộng đồng thôn, bản, lời nói của người có uy tín luôn có sức thuyết phục. Với Bản Hát, đảng viên cao tuổi là những người giữ vai trò quan trọng trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Đảng viên Lò Văn Phương là một trong những người như vậy.

Theo ông Phương, muốn con cháu tránh xa những cám dỗ thì trước hết người lớn phải làm gương. Giáo dục con cháu không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cách sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình.

Từ nền nếp cộng đồng ấy, việc giáo dục thế hệ trẻ ở Bản Hát không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn được gìn giữ, trao truyền trong mỗi gia đình.

Người lớn tuổi thường xuyên nhắc nhở con cháu, còn người trẻ tự ý thức sống có trách nhiệm với gia đình và bản làng. Qua đó, ý thức cộng đồng được bồi đắp, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hiện nay, ở thôn Bản Hát, đoàn viên, thanh niên ngày càng có nhiều cơ hội học tập, làm việc ở bên ngoài. Nhiều bạn trẻ đi học tại các trường chuyên nghiệp hoặc đi làm ở các địa phương khác.

Điều đáng mừng là dù đi học hay đi làm xa, thanh niên vẫn giữ mối liên hệ với gia đình và quê hương, tích cực hưởng ứng các hoạt động của địa phương khi có điều kiện.

Anh Lường Văn Tuấn - Bí thư Chi đoàn thôn Bản Hát cho biết, Chi đoàn hiện có 53 đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ trong thôn luôn được định hướng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; dù học tập, làm việc ở nhiều nơi vẫn thường xuyên được gia đình nhắc nhở, tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy. Mới đây, Chi đoàn đã tham mưu Chi ủy thôn ra mắt mô hình “Thôn không ma túy”, trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò nòng cốt.

Nhiều năm trên địa bàn không xảy ra các vụ án liên quan đến ma túy là kết quả tích cực, nhưng với người dân Bản Hát, để giữ vững sự bình yên của quê hương, cần phải duy trì thực hiện tốt các giải pháp.

Trọng tâm là đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả vai trò của các đoàn thể, trong đó thanh niên là lực lượng tiên phong; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, người có uy tín... Đặc biệt, mỗi người dân cần hiểu rằng bảo vệ bản làng trước ma túy chính là bảo vệ gia đình mình.

Đồng chí Giàng A Chu - Trưởng Công an xã Hạnh Phúc cho biết: “Thôn Bản Hát là điển hình trong công tác phòng, chống ma túy của xã Hạnh Phúc. Ở địa phương, mỗi người dân thực sự là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy”.

Đến Bản Hát những ngày này, mọi người không chỉ nói về thôn vùng cao có gần 100% đồng bào Thái đậm đà bản sắc văn hóa, mà còn nhắc đến vùng đất biết giữ gìn sự bình yên, nói “không” với ma túy.