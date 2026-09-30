Tổ chức hai đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Trưởng Khoa Thanh nhạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn (thứ ba từ trái sang) chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 30/9. (Ảnh: Thọ Nam/Vietnam+)

Trong tháng 10 và 11/2026, hai chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm hòa nhạc cổ điển “Resonantia” và đêm nhạc “70 năm-Những thanh âm ngân mãi” sẽ được tổ chức để kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026),

Hai chương trình do Khoa Thanh nhạc dàn dựng, không chỉ là hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện mà còn là dịp nhìn lại hành trình đào tạo, biểu diễn của Khoa Thanh nhạc; qua đó đưa những giá trị của âm nhạc hàn lâm, truyền thống và đương đại đến gần hơn với công chúng.

Trong lịch sử 70 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, gắn với quá trình xây dựng nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Nhiều thế hệ nghệ sỹ trưởng thành từ Khoa đã trở thành những tên tuổi có dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Theo Trưởng Khoa Thanh nhạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, đây là hai chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo, có quy mô lớn nhất của Khoa Thanh nhạc trong suốt 70 năm qua.

Các nghệ sỹ tham gia biểu diễn tại hai chương trình sắp tới. (Ảnh: Thọ Nam/Vietnam+)

Hòa nhạc “Resonantia” diễn ra vào 20h ngày 24/10 được xây dựng theo hướng chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những aria nổi tiếng của thế giới.

Chương trình quy tụ các giọng hát thính phòng là giảng viên Khoa Thanh nhạc, những nghệ sỹ trưởng thành từ Khoa và các học sinh, sinh viên xuất sắc, như: Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tham gia biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình gồm 2 phần, dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái của opera, operetta và musical, với các tác phẩm của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky cùng nhiều nhà soạn nhạc khác. Theo Ban Tổ chức, điểm hấp dẫn của concert nằm ở sự chuyển động liên tục về màu sắc và cảm xúc, tạo nên một hành trình âm nhạc đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một phong cách.

Trong khi đó, đêm nhạc “70 năm-Những thanh âm ngân mãi” diễn ra ngày 14/11 là cuộc hội tụ của các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam.

Đêm nhạc gồm ba phần: “Những thanh âm còn mãi,” “Một miền ký ức” và “Những thanh âm tiếp nối.”

Nếu phần đầu đưa khán giả trở về những năm tháng lịch sử qua các ca khúc về quê hương, đất nước, người lính; thì phần hai mở ra những ký ức về người thầy, tình yêu và con người; phần ba hướng tới hiện tại và tương lai với những ca khúc giàu năng lượng, trẻ trung.

Đêm nhạc có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, các ca sỹ: Mỹ Linh, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân... Sự hội tụ này tạo nên cuộc đối thoại giữa các phong cách âm nhạc, từ thính phòng, dân gian đến nhạc trẻ và đương đại.

Theo Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm, đêm nhạc mang đến một lát cắt của lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại trong 70 năm, từ những ca khúc gắn với chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước đến những tác phẩm về Hà Nội, quê hương, con người và tình yêu.

“Chúng tôi hướng đến dàn dựng một sân khấu trang trọng mà gần gũi, thể hiện được đủ đầy những sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sỹ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc,” đạo diễn Ngọc Châm chia sẻ./.