Quảng Trị truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ mới quy tập

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Đây là kết quả sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thỉnh chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám cho lòng thành kính của thế hệ hôm nay.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hoa, dâng hương tiễn biệt các liệt sĩ.

Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", các đại biểu và nhân dân đã thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt 30 liệt sĩ ra vị trí an táng; dâng hoa, dâng hương, thả những nắm đất thiêng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ vĩnh hằng./.