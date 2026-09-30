Nguyễn Đức Dũng đã 'phiên dịch' tri thức thế giới sang tiếng Việt và tâm hồn sang ngôn ngữ hội họa

Ngày 30/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), sự kiện giới thiệu bộ 20 cuốn sách về chuyển đổi số của dịch giả Nguyễn Đức Dũng và khai mạc triển lãm tranh cá nhân “Người Phiên dịch” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của những người yêu sách, công nghệ và nghệ thuật.

Tại sự kiện, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam có bài phát biểu, chia sẻ những ghi nhận về hành trình 6 năm nghiên cứu, biên dịch các tác phẩm chuyên ngành chuyển đổi số và sáng tác hội họa của dịch giả, họa sĩ Nguyễn Đức Dũng.

Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (phải) và dịch giả, họa sĩ Nguyễn Đức Dũng (trái)

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn:

Kính thưa Ban Tổ chức,

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng những người yêu nghệ thuật và tri thức có mặt ngày hôm nay!

Tôi đứng đây hôm nay, giữa không gian này, với một sự xúc động sâu sắc và niềm háo hức thực sự. Bởi lẽ, chúng ta đang cùng nhau chứng kiến sự hiện hữu kỳ diệu của những điều tưởng chừng như không thể.

Có người từng nói: “Khi trưởng thành, phần lớn là nghề chọn người”. Đôi khi, hoàn cảnh đưa đẩy khiến chúng ta học một đường nhưng lại làm một nẻo. Nhưng nhìn vào Dịch giả - Họa sĩ Nguyễn Đức Dũng, tôi thấy một con người hạnh phúc trọn vẹn. Anh là người đã chủ động chọn nghề, sống trọn vẹn với sự lựa chọn ấy bằng một tình yêu cháy bỏng, bằng ý chí bền bỉ và một năng khiếu thiên bẩm được trời ban.

Người ta thường nghĩ công nghệ và nghệ thuật là hai thế giới song song, dường như không bao giờ chạm mặt. Một bên là logic khắt khe, là tính chính xác của khoa học; còn một bên là mạch ngầm cảm xúc, là sự thăng hoa trừu tượng của văn hóa nghệ thuật.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.

Nhưng hôm nay, tại nơi này, Nguyễn Đức Dũng đã chứng minh điều ngược lại: đó là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa tri thức và tâm hồn.

Suốt 6 năm lặng lẽ và bền bỉ, anh đã một mình miệt mài sưu tầm, tự bỏ kinh phí và dốc lòng biên dịch bộ sách đồ sộ gồm 20 cuốn về chuyển đổi số.

Anh không chọn con đường dễ dàng là biên dịch văn học, mà chọn dấn thân vào những lĩnh vực khắt khe của thời đại: kinh tế số, quản trị dữ liệu, chính quyền số và những thay đổi trong hành vi xã hội.

Để dịch cabin hay làm nên 20 đầu sách chuyên ngành công nghệ này, giỏi ngoại ngữ thôi là chưa đủ, mà còn cần một tư duy chuyên sâu, một vốn từ phong phú cùng một tinh thần phụng sự thời đại.

Đó không chỉ là một công trình dịch thuật, mà còn là một minh chứng cho sự lao động nghiêm túc và tinh thần cống hiến.

Nhưng điều tuyệt vời nhất ở Nguyễn Đức Dũng chính là: bên trong một trí tuệ sắc bén của người làm công nghệ vẫn luôn đập một trái tim trong sáng của cậu bé mê vẽ năm nào.

Tình yêu hội họa ấy chưa bao giờ tắt. Nó tưới tắm cho tâm hồn anh luôn phong phú, sâu sắc và đong đầy cảm xúc trước những biến chuyển của nhân sinh.

Hôm nay, anh không chỉ trao cho chúng ta chìa khóa tri thức qua sách, mà còn mở cánh cửa bước vào thế giới nội tâm của mình qua triển lãm tranh cá nhân đầu tiên mang tên “Người Phiên dịch”.

Với chất liệu acrylic và sơn dầu trên toan, Nguyễn Đức Dũng tiếp tục “phiên dịch” thế giới - không phải bằng từ ngữ, mà bằng sắc màu và khối hình.

Anh dùng sắc trời xanh để gợi mở khoảng không tự do và những trăn trở về sự tồn tại.

Anh đưa biển rộng vào để nói về lòng bao dung.

Anh khắc họa những cái cây như nhắc nhớ đến tư tưởng của Blaise Pascal về con người - “một cây sậy biết tư duy”.

Và anh dựng nên những rặng núi vững chãi, trầm mặc, để gợi nhắc về sự bền bỉ, về hành trình quay vào bên trong để khám phá chiều sâu nội tâm của chính mình.

Mỗi nét vẽ, mỗi mảng màu trừu tượng của anh không chỉ là cái đẹp thị giác, mà còn là nơi gửi gắm những suy tư về nhân sinh, là cuộc hội thoại giữa con người, tự nhiên và vạn vật.

Nguyễn Đức Dũng đã phiên dịch cả tri thức thế giới sang tiếng Việt, và giờ đây, anh tiếp tục phiên dịch những tiếng nói thầm kín nhất của tâm hồn sang ngôn ngữ của hội họa.

Dịch giả, họa sỹ Nguyễn Đức Dũng giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm

Kính thưa quý vị,

Nhìn thấy đam mê và quyết tâm của anh được chắp cánh bởi năng khiếu bẩm sinh, tôi tin rằng mỗi chúng ta có mặt tại đây hôm nay đều có thể nhận được một nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng sống mạnh mẽ.

Xin cảm ơn anh vì đã mang đến cho đời một công trình tri thức đồ sộ và một không gian nghệ thuật chạm đến tâm khảm.

Xin chúc Triển lãm tranh “Người Phiên dịch” và Chương trình giới thiệu 20 cuốn sách về chuyển đổi số của Dịch giả - Họa sĩ Nguyễn Đức Dũng thành công tốt đẹp!

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ trọn niềm đam mê trong trái tim mình.

Xin trân trọng cảm ơn!