Người dân háo hức đón chờ Lễ hội Lam Kinh 2026

Từ sáng sớm ngày 30/9, rất đông người dân đã tìm về Lam Kinh để tham quan khu di tích, theo dõi chương trình tổng duyệt lễ hội. Không khí trước thềm lễ hội vì thế mang nhiều cung bậc. Sự háo hức của người dân hòa cùng cảm giác bồi hồi khi đứng trước những dấu tích gắn với các nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Chương trình tổng duyệt Lễ hội Lam Kinh 2026 diễn ra vào sáng 30/9.

Trở lại Lam Kinh, thêm trân trọng các bậc tiền nhân

Ông Lê Huy Trung, 75 tuổi, phường Đông Sơn, dậy từ 5h30 để chuẩn bị cùng đoàn 7 người lên đường đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Đoàn họ Lê tại phường Đông Sơn đã có mặt từ rất sớm để xem buổi tổng duyệt Lễ hội Lam Kinh năm nay.

Với ông Trung, việc được tham dự lễ hội là một dịp đáng nhớ. Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan khu di tích, ông còn cảm nhận rõ không khí trang nghiêm tại nơi gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước.

“Được dự lễ tổng duyệt tôi rất phấn khởi. Khu di tích rất đẹp, thể hiện sự tôn kính đối với các vị vua, hoàng hậu và các bậc tiền nhân của quê hương Thanh Hóa”, ông Trung chia sẻ.

Đứng tại Lam Kinh, những câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và các thế hệ đi trước càng khiến ông thêm xúc động. Theo ông, đó là những người đã dành cả tuổi trẻ và sức lực để đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ và dựng xây đất nước.

“Tôi thấy rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa, xúc động và càng thêm biết ơn tiền nhân đã đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi cõi bờ, dựng xây đất nước”, ông Trung nói.

Cũng từ phường Đông Sơn, ông Lê Bá Thành, 79 tuổi, trở lại Lam Kinh với một ký ức kéo dài hơn nửa thế kỷ. Năm 1973, khi khu di tích còn khá hoang sơ, ông đã từng có mặt tại đây.

Sau nhiều năm, sự thay đổi của Lam Kinh khiến ông không khỏi ấn tượng.

“Ngày trước tôi đến đây, lúc đó còn hoang sơ. Bây giờ trở lại thấy khang trang, sạch đẹp. Được xem chương trình tổng duyệt Lễ hội Lam Kinh 2026 hôm nay tôi thấy rất ý nghĩa, càng háo hức chờ đến buổi lễ chính thức”, ông Thành chia sẻ.

Không chỉ muốn theo dõi chương trình tổng duyệt, ông Thành cho biết sẽ tiếp tục tham gia lễ hội chính thức. Với ông, trở lại Lam Kinh cũng là dịp nhìn lại những giá trị lịch sử được gìn giữ qua thời gian.

Sự khang trang của khu di tích hôm nay cũng khiến những người từng chứng kiến Lam Kinh từ nhiều thập niên trước cảm nhận rõ hơn hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của vùng đất này.

Để lịch sử đến gần hơn với người trẻ

Nguyễn Hải Anh, 16 tuổi, có mặt tại Lam Kinh trước thềm lễ hội và hòa mình vào không khí chuẩn bị cho chương trình chính thức. Điều khiến Hải Anh bất ngờ là lượng người tập trung khá đông dù lễ hội chưa chính thức bắt đầu.

“Em khá bất ngờ vì chưa diễn ra lễ hội chính thức mà đã có rất đông người đến. Các tiết mục được dàn dựng công phu, qua đó giúp em hiểu thêm về lịch sử nước nhà”, Hải Anh chia sẻ.

Việc trực tiếp theo dõi những chương trình được xây dựng từ chất liệu lịch sử tạo ra cảm nhận khác so với việc chỉ tìm hiểu qua sách vở. Những câu chuyện về các nhân vật, sự kiện của quá khứ được chuyển tải bằng hình thức nghệ thuật, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ.

Đặc biệt, từ những câu chuyện của các thế hệ đi trước, người trẻ có thêm cơ hội nhìn lại trách nhiệm của mình trong hiện tại.

Theo Hải Anh, những người đi trước đã nỗ lực để bảo vệ và xây dựng đất nước, vì vậy thế hệ trẻ hôm nay cần cố gắng học tập, rèn luyện để tiếp tục xây dựng tương lai.

Lễ hội vì thế không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ những người có công với đất nước. Khi lịch sử được kể lại bằng những hình thức gần gũi, sự kiện văn hóa cũng trở thành một cách kết nối quá khứ với hiện tại, để người trẻ hiểu hơn về những giá trị đã được tạo dựng và tiếp tục có ý thức gìn giữ, phát huy.

Người dân nhiều độ tuổi đến xem tổng duyệt Lễ hội Lam Kinh 2026.

Với người cao tuổi, đó là sự trở về. Với người trẻ, đó có thể là lần đầu nhìn lịch sử từ một góc gần gũi hơn. Nhưng dù ở góc nhìn nào, sự hiện diện của đông đảo người dân trước thềm Lễ hội Lam Kinh 2026 cho thấy những giá trị của lịch sử vẫn vô cùng có sức sống trong đời sống hôm nay.

Ngày hội chính thức đang đến gần, và sự háo hức ấy cũng đang được lan tỏa trong cộng đồng. Từ những người đã gắn bó với Lam Kinh qua nhiều thập kỷ đến thế hệ trẻ hôm nay, tất cả đang chờ đón một mùa lễ hội vừa trang trọng, giàu ý nghĩa, vừa tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương.