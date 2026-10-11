140 vận động viên tranh tài môn kéo co tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X
Ngày 11/10, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 tổ chức thi đấu môn kéo co. Đây là môn thi đấu thứ 17 và cũng là môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ đại hội.
Tham gia thi đấu môn kéo co có 140 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đoàn thuộc các phường, cụm xã và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam nữ.
Theo lịch thi đấu, môn kéo co diễn ra từ ngày 11/10 đến ngày 12/10. Ban Tổ chức dự kiến trao giải vào ngày 12/10 sau khi hoàn thành các nội dung thi.
Môn kéo co tại Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 không chỉ là sân chơi giúp các VĐV giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ hội để Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những tài năng xuất sắc.
Bên cạnh đó, giải đấu đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao rộng khắp trong Nhân dân, góp phần làm nên thành công của kỳ đại hội.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/140-van-dong-vien-tranh-tai-mon-keo-co-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-x-5106393.html