140 vận động viên tranh tài môn kéo co tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Tham gia thi đấu môn kéo co có 140 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đoàn thuộc các phường, cụm xã và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam nữ.

Trọng tài ra hiệu lệnh thi đấu cho phần thi kéo co của các VĐV ở nội dung đồng đội nam

Các VĐV tham gia thi đấu nội dung đồng đội nam

Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung đồng đội nam

Các VĐV tham gia thi đấu nội dung đồng đội nữ

Các VĐV tham gia kéo co nội dung đồng đội nữ

Theo lịch thi đấu, môn kéo co diễn ra từ ngày 11/10 đến ngày 12/10. Ban Tổ chức dự kiến trao giải vào ngày 12/10 sau khi hoàn thành các nội dung thi.

Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung đồng đội nam, nữ

Môn kéo co tại Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 không chỉ là sân chơi giúp các VĐV giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ hội để Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những tài năng xuất sắc.

Bên cạnh đó, giải đấu đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao rộng khắp trong Nhân dân, góp phần làm nên thành công của kỳ đại hội.