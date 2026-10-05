Béo phì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20

Đồng thuận nhấn mạnh: béo phì là một bệnh mạn tính, đa hệ thống và có xu hướng tái phát, đồng thời là yếu tố nguy cơ quan trọng của nhiều bệnh tim mạch.

Theo đồng thuận, mô mỡ dư thừa không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn là một cơ quan nội tiết - miễn dịch có hoạt tính, tác động đến chuyển hóa, huyết áp, tình trạng viêm, chức năng nội mô và cấu trúc tim.

Thừa cân, béo phì vừa làm nặng các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn, gan nhiễm mỡ và ngưng thở khi ngủ; vừa trực tiếp góp phần gây bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, suy tim, rung nhĩ và một số bệnh van tim.

“Không đánh giá béo phì chỉ dựa vào chỉ số khối cơ thể (BMI) hay số kilogram cần giảm. Việc đánh giá cần kết hợp vòng eo, phân bố mỡ, thành phần cơ thể, bệnh đồng mắc và tổn thương cơ quan đích để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe”, GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng khuyến nghị.

Từ mô mỡ dư thừa đến bệnh tim mạch (Ảnh: Hội nghị cung cấp)

Đồng thời, GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng cho biết, mục tiêu điều trị béo phì cũng cần chuyển từ “giảm bao nhiêu cân” sang cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ biến cố tim mạch. Giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể có thể giúp cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch; giảm từ 10% trở lên có thể giúp kiểm soát biến chứng và cải thiện kết cục tim mạch. Một số trường hợp cần mức giảm từ 15% trở lên.

Các chuyên gia nhấn mạnh điều trị béo phì cần được thực hiện lâu dài, đa mô thức và cá thể hóa. Thay đổi lối sống vẫn là nền tảng; thuốc điều trị béo phì có thể được sử dụng theo chỉ định, đặc biệt ở những người cần giảm cân nhiều hoặc có bệnh tim mạch đi kèm. Phẫu thuật chuyển hóa - giảm cân có thể được cân nhắc ở người béo phì mức độ nặng hoặc có bệnh đồng mắc phù hợp. Việc sử dụng thuốc phải có chỉ định và được bác sĩ theo dõi, không tự điều trị.

Suy tim phân suất tống máu bảo tồn liên quan đến béo phì (Ảnh: Hội nghị cung cấp)

Đồng thuận cũng lưu ý, béo phì và suy tim có mối liên hệ chặt chẽ. Béo phì làm tăng nguy cơ suy tim; ở người đã mắc suy tim, tình trạng này liên quan đến khả năng gắng sức thấp hơn, triệu chứng nặng hơn, chất lượng cuộc sống kém hơn và nguy cơ nhập viện cao hơn.

Theo Liên đoàn Béo phì thế giới, gần 48% người trưởng thành trên toàn cầu đang sống với tình trạng thừa cân hoặc béo phì vào năm 2022. Dự báo đến năm 2030 con số này có thể lên khoảng 50%. Tại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng nhanh. Năm 2021, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành từ 18-69 tuổi được ghi nhận ở mức 19,5%. Đến năm 2030, ước tính Việt Nam có khoảng 18,92 triệu người trưởng thành bị thừa cân, béo phì. Tình trạng này cũng gia tăng nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên. Giai đoạn 2010-2025, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở nhóm 5-19 tuổi tăng trung bình 7,9% mỗi năm. Riêng năm 2025, tỷ lệ thừa cân là 20,68% và béo phì 11,36%, tương đương khoảng 4,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên sống chung với tình trạng này.