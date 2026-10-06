5 thói quen ăn uống nên tránh giảm nguy cơ ung thư

Theo bác sĩ Bệnh viện K, chế độ ăn uống có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Một khẩu phần ăn cần bảo đảm đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu, đồng thời phù hợp với tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động thể lực.

Ngược lại, một số thói quen ăn uống nếu duy trì trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và nhiều bệnh mạn tính, trong đó có một số bệnh ung thư.

Thừa năng lượng, cơ thể dễ tăng cân

Thường xuyên sử dụng đồ ngọt, nước uống có đường, thực phẩm nhiều chất béo bão hòa hoặc tinh bột tinh chế, trong khi ít vận động, có thể dẫn đến thừa cân và béo phì.

Theo bác sĩ, đây là những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư vú, đại trực tràng, nội mạc tử cung, thận và thực quản. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thừa cân và béo phì là yếu tố nguy cơ của khoảng 5-10% số ca ung thư.

Bữa ăn thiếu chất xơ

Khẩu phần thiếu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám khiến cơ thể không được cung cấp đủ chất xơ.

Chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và giảm thời gian niêm mạc ruột tiếp xúc với một số chất có hại. Vì vậy, chế độ ăn thiếu chất xơ có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Thịt đỏ và đồ chế biến sẵn

Thường xuyên tiêu thụ số lượng lớn thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn hoặc các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên nướng thịt trực tiếp trên lửa hoặc chiên rán nhiều lần có thể tạo ra một số hợp chất có khả năng gây hại cho sức khỏe.

Thực phẩm thiếu vitamin và khoáng chất

Chế độ ăn thiếu đa dạng có thể khiến cơ thể thiếu một số vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin A, C, E, folate, selen và kẽm.

Những vi chất này tham gia vào nhiều quá trình bảo vệ tế bào và duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Thiếu một số vi chất có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, chẳng hạn thiếu folate có liên quan đến ung thư đại tràng.

Do đó, thay vì tập trung vào một vài nhóm thực phẩm, cần xây dựng khẩu phần đa dạng, bảo đảm các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết.

Uống nhiều rượu bia, ăn nhiều muối

Rượu bia là yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với nhiều loại ung thư như ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú.

Trong khi đó, thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối hoặc thực phẩm muối chua không bảo đảm an toàn cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý góp phần phòng ngừa bệnh tật. Ảnh minh họa

Các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo, xây dựng chế độ ăn phù hợp với nhu cầu của từng người, dựa trên tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sức khỏe.

Ngoài ra, mỗi người nên duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường vận động, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.