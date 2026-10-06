Giải mã nguyên nhân bé hay quấy khóc đêm sau khi bú sữa

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Khi ngủ không đủ giấc, trẻ có thể trở nên mệt mỏi, cáu gắt, thậm chí làm trẻ biếng ăn, dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi.

Nhu cầu ngủ của trẻ cũng thay đổi theo từng độ tuổi. Chẳng hạn, trẻ từ 3 - 5 tuổi cần ngủ khoảng 10 - 12 giờ mỗi ngày để cơ thể được nghỉ ngơi và phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng duy trì được giấc ngủ ổn định. Tình trạng trẻ bé hay quấy khóc đêm, thức giấc hoặc khó ngủ là vấn đề khá phổ biến, khiến không ít phụ huynh lo lắng và mệt mỏi.

Không ít phụ huynh lo lắng không biết vì sao trẻ hay khóc đêm.

Nguyên nhân trẻ hay khóc đêm dù đã được bú no

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hiện tượng quấy khóc vào ban đêm ở trẻ nhỏ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh đóng vai trò trực tiếp gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của trẻ. Phổ biến nhất bao gồm tình trạng tã (bỉm) bị ướt gây khó chịu, nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc đơn giản là nhu cầu sinh lý muốn được cha mẹ ôm ấp, vỗ về để tạo cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, không ít trường hợp trẻ vẫn quấy khóc, khó dỗ dành dù đã được bú no, thay tã sạch sẽ, đảm bảo nhiệt độ phòng phù hợp và được người thân ôm ấp, vỗ về. Lúc này, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc loại sữa công thức bé đang sử dụng chưa phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt.

Khi không hợp loại sữa đang dùng, trẻ thường xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu... Những cảm giác khó chịu này khiến bé bồn chồn và dễ thức giấc, quấy khóc về đêm. Về lâu dài, tình trạng rối loạn tiêu hóa do không hợp sữa gây ra có thể khiến trẻ tăng trưởng chậm so với chuẩn phát triển, hoặc tần suất mắc các bệnh vặt tăng cao do hệ miễn dịch và khả năng hấp thu dinh dưỡng bị ảnh hưởng.

Trẻ ngủ hay khóc đêm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Cách hạn chế tình trạng bé quấy khóc đêm

Để khắc phục tình trạng trẻ quấy khóc về đêm, trước hết cha mẹ cần rà soát và xử lý các nguyên nhân sinh lý cũng như yếu tố môi trường xung quanh. Việc chủ động kiểm tra tã lót xem có bị ướt, điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ duy trì ở mức thoáng mát dễ chịu và vỗ về để mang lại cảm giác an toàn cho trẻ là những bước khắc phục ban đầu đơn giản nhưng rất cần thiết.

Trong trường hợp các yếu tố môi trường đã được khắc phục nhưng tình trạng bé hay quấy khóc đêm vẫn diễn ra, phụ huynh nên xem xét tới khía cạnh dinh dưỡng, đặc biệt là nguồn sữa hàng ngày. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ vốn còn rất nhạy cảm, do đó nên ưu tiên chọn các dòng sản phẩm êm dịu, chứa các thành phần tốt cho tiêu hóa của trẻ.

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Việc nhận biết rõ nguyên nhân trẻ hay khóc đêm do các yếu tố môi trường sinh lý hay từ hệ tiêu hóa chưa thích ứng với sữa đóng vai trò then chốt giúp cha mẹ tìm ra giải pháp chăm sóc phù hợp. Khi đã chủ động điều chỉnh không gian sống lẫn chế độ dinh dưỡng nhưng tình trạng bé khóc đêm vẫn không cải thiện, phụ huynh nên sớm đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế để nhận được sự tư vấn chuyên môn chính xác nhất.

* Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.