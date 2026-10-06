Kịp thời cứu sống 4 người bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Sức khỏe của 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm lạ đã dần ổn định.

4 bệnh nhân gồm: Cứ A Sề (sinh năm 1998), Chang Thị Dùa (sinh năm 1999), Cứ A Xà (sinh năm 1956), Lù Thị Sày (sinh năm 1957) ở bản Lao Chải 2, xã Khun Há.

Bệnh nhân Cứ A Sề cho biết, chiều 5/10, cả gia đình đi làm nương cách nhà khoảng 8 km. Ông Cứ A Xà hái nấm dại mọc trên cây gỗ để nấu canh ăn cùng cơm tối. Loại nấm này có màu trắng và gia đình vẫn thường ăn khi làm nương.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm, các thành viên trong gia đình lần lượt xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng. Cả gia đình cố gắng đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Nhận thấy các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc nặng, nhân viên y tế đã chuyển cả 4 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu lúc 23 giờ cùng ngày.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành điều trị theo phác đồ, gồm: Súc ruột, truyền dịch, bù điện giải, xét nghiệm máu, siêu âm và theo dõi các chỉ số liên quan. Đến sáng 6/10, sức khỏe của 4 bệnh nhân dần ổn định, không còn đau bụng, nôn mửa và có thể nói chuyện bình thường.

Bác sĩ Hà Trung Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết hiện các bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe có chiều hướng tích cực. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi và dự kiến cho bệnh nhân xuất viện vào ngày 7/10. Bác sĩ Hà Trung Dũng khuyến cáo người dân khi đi rừng, làm nương cần thận trọng khi sử dụng các loại nấm mọc tự nhiên, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những loại nấm có nhiều màu sắc.