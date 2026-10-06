Con gái 8 tuổi mang về chiếc phong bì lạ, người mẹ mới biết sự thật đau đớn về bạn đời

Theo Le Monde, người phụ nữ tên Aurore (55 tuổi) từng tin rằng cô biết gần như mọi điều về người đàn ông mà cô gọi là “một nửa” suốt gần 20 năm. Hai người có với nhau hai con gái và xây dựng cuộc sống gia đình tưởng như bình thường.

Thế nhưng năm 2007, Aurore bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô bất ngờ thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu mỗi khi ở bên bạn đời. Thậm chí, chính người đàn ông này còn khuyên cô tìm đến một chuyên gia tâm lý.

Aurore khi ấy không biết rằng cảm giác bất an của mình có liên quan đến một bí mật đang được che giấu.

Một ngày nọ, cô con gái 8 tuổi đưa cho mẹ một chiếc phong bì mà một người phụ nữ vừa mang tới. Aurore mở phong bì và nhìn thấy bên trong có những bức ảnh chụp một khách sạn sang trọng, một lá thư do chính bạn đời của cô viết cùng lời một ca khúc mà gia đình thường hát với nhau khi đi ô tô.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Aurore nghĩ đây có thể là một trong những bất ngờ mà bạn đời thường dành cho mình. Nhưng chỉ sau đó, cô nhận ra ý nghĩa thực sự của những thứ nằm trong phong bì. Đó là bằng chứng về một cuộc tình kéo dài khoảng một năm.

Người phụ nữ gửi những thứ này được cho là nhân tình của bạn đời Aurore. Theo cách kể của Le Monde, đây chính là màn trả đũa khi mối quan hệ bí mật bị phơi bày.

Aurore nhớ lại khoảnh khắc ấy như thể mọi thứ xung quanh ngừng lại. Cô ngồi bất động tại bàn, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường, hai tay đặt trên những tài liệu vừa nhận được.

Sau đó, cô đối chất với bạn đời. Người đàn ông ban đầu phủ nhận mọi chuyện. Nhưng Aurore không dừng lại. Cô liên tục đặt câu hỏi, lần theo từng lời nói dối và tìm kiếm những điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của ông.

Càng tìm hiểu, cô càng phát hiện thêm nhiều điều đau đớn. Aurore biết rằng người đàn ông từng tặng cùng một món trang sức cho cả cô và nhân tình. Đau đớn hơn, cô phát hiện mình từng phải bán chiếc đàn piano để có tiền chi trả cho những đêm ở khách sạn mà bạn đời dành cho người phụ nữ kia.

Không chỉ vậy, người đàn ông còn nói chuyện với nhân tình về chính Aurore.

Đối với người phụ nữ này, đó là một sự tổn thương kép: cô không chỉ bị phản bội mà còn cảm thấy đời sống riêng tư của mình đã bị đưa vào cuộc trò chuyện giữa bạn đời và người thứ ba.

“Tôi cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm”, Aurore chia sẻ trong bài viết của Le Monde.

Cú sốc khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Aurore mất ngủ, bỏ ăn và bị cuốn vào nhu cầu phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra phía sau những lời nói dối. Hai người cuối cùng chia tay hai năm sau khi sự việc bị phanh phui.

Câu chuyện của Aurore được Le Monde đặt trong một bài viết về những người từng bị bạn đời phản bội. Tờ báo cho rằng khoảnh khắc phát hiện người mình tin tưởng đang sống một cuộc đời khác có thể tạo ra một bước ngoặt rõ rệt trong cuộc đời: một “trước” và một “sau”.

Điều khiến câu chuyện của Aurore đặc biệt ám ảnh không chỉ nằm ở cuộc ngoại tình, mà còn ở cách sự thật xuất hiện: cô không phát hiện qua một tin nhắn tình cờ hay trực tiếp bắt gặp chồng bên người khác. Bí mật ấy được đặt vào tay cô qua chiếc phong bì do chính cô con gái 8 tuổi mang về.

(Nguồn: Le Monde, bài viết của Maroussia Dubreuil, đăng ngày 31/7/2026)