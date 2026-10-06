Ca sốt xuất huyết giảm, ổ dịch vẫn tăng: Hà Nội cảnh báo nguy cơ trong cao điểm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 25/9 đến ngày 2/10, toàn thành phố ghi nhận 350 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; trong đó có Hồng Vân, Chương Mỹ, Hà Đông, Dân Hòa, Thanh Oai, Đại Mỗ..., giảm 40 trường hợp so với tuần trước (390 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 3.946 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 119 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 2.731 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (6.677 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (18.867 mắc).

Ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Hưng Đạo, Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi, Phú Diễn, Phúc Lộc, Quốc Oai, Việt Hưng. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 177 ổ dịch, hiện còn 35 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội ghi nhận 269 trường hợp mắc tay chân miệng tại 94 phường, xã; trong đó có Từ Liêm, Kiến Hưng, Tây Mỗ, Hà Đông, Phú Diễn... Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.727 trường hợp mắc, 0 ca tử vong, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 3 ổ dịch tại Cổ Đô, Đông Anh, Quảng Oai; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 95 ổ dịch, 6 ổ dịch đang hoạt động.

Dịch sốt xuất huyết đang vào cao điểm, người trẻ cũng cần cảnh giác biến chứng nặng. Ảnh: CDC Hà Nội.

Đáng chú ý trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại xã Đoài Phương, chó mua không rõ nguồn gốc, nuôi được 2 tháng, có biểu hiện nghi dại sau đó cắn 1 người, 4 người phơi nhiễm, tất cả đã điều trị dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 9 ổ dịch dại trên chó tại Đoài Phương (3), Hạ Bằng (2), Hòa Lạc (1), Thạch Thất (1), Kiều Phú (1), Yên Xuân (1); tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng. CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ổ dịch dại trên động vật, đồng thời người dân có thể mắc bệnh nếu không chủ động đi tư vấn điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Ghi nhận 6 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 406 trường hợp mắc tại 112 phường, xã, 0 ca tử vong.

Ngoài ra 5 trường hợp mắc COVID-19 tại 4 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 1.660 trường hợp tại 122 phường, xã, 0 ca tử vong.

Trong tuần CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát công tác điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã Đoài Phương ngày 30/9/2026. Giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã gồm: Kiều Phú, Hà Đông, Từ Liêm, Dương Nội, Chương Mỹ, Thường Tín, Yên Lãng, Hoàng Mai, Phương Liệt, Bồ Đề, Tam Hưng, Hoà Xá, Việt Hưng.

Tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục thực hiện giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 20 phường, xã gồm: Ngọc Hồi, Hương Sơn, Phú Xuyên, Giảng Võ, Nội Bài, Phú Diễn, Phúc Lộc, Thanh Oai, Yên Nghĩa, Ô Diên, Phúc Thọ, Vân Đình, Bất Bạt, Hồng Vân, Hồng Hà, Tiến Thắng, Xuân Đỉnh, Hai Bà Trưng, Kiến Hưng, Thường Tín. Đồng thời, tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các trạm y tế phường xã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ tháng 9 - 11 hàng năm.

Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng. Giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19 và các dịch bệnh mùa Thu - Đông, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng muỗi và tiêm chủng đầy đủ để hạn chế nguy cơ mắc bệnh.