Mỹ thu hồi 37.000 đồ chơi squishy vì nguy cơ gây tắc ruột, tử vong

Ảnh: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), hai dòng sản phẩm bị thu hồi là Squishy Dumpling Toys và Crazy Squib Ball Toys. Các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu vào Mỹ bởi ABC Trading, doanh nghiệp có trụ sở tại Vernon, bang California.

Hai loại đồ chơi được bán tại các cửa hàng của ABC Trading ở Los Angeles và nhiều cửa hàng khác trên toàn nước Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6. Giá bán dao động khoảng 0,41-1,25 USD/sản phẩm.

Nguy hiểm từ những hạt nước bên trong

CPSC cho biết các sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bắt buộc tại Mỹ vì những hạt nước (water beads) bên trong có khả năng nở lớn hơn mức cho phép.

Đây là loại hạt polymer có khả năng hút nước và tăng kích thước đáng kể. Nếu trẻ nhỏ nuốt phải, các hạt này có thể tiếp tục nở trong đường tiêu hóa, gây tắc nghẽn.

Ảnh: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ

Theo CPSC, việc nuốt phải hạt nước có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, trong đó có nghẹt thở và tắc nghẽn đường ruột. Trẻ có thể bị đau đớn nghiêm trọng, nôn mửa, mất nước và trong trường hợp nghiêm trọng có thể tử vong.

Đáng chú ý, cả hai dòng đồ chơi đều có nhiều màu sắc trong suốt, bên trong chứa kim tuyến và hạt nước, những đặc điểm có thể khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.

Mẫu Squishy Dumpling 3655 có hình khuôn mặt hoạt hình, được đựng trong hộp nhựa màu vàng nâu mô phỏng xửng hấp tre. Trên mặt trước bao bì có dòng chữ “SQUISHY DUMPLING”.

Trong khi đó, mẫu Crazy Squib Ball 3984 được bọc riêng trong lớp lưới màu trắng, với dòng chữ “CRAZY SQUIB BALL” và “Squeeze it! Throw it!” trên bao bì.

Ảnh: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay các sản phẩm này, đồng thời cho biết đến thời điểm thông báo thu hồi, chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến hai loại đồ chơi trên.

Đồ chơi squishy ngày càng phổ biến

Vụ thu hồi diễn ra trong bối cảnh đồ chơi squishy đang trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia, đặc biệt nhờ sức lan tỏa trên mạng xã hội.

Theo CNBC, doanh số đồ chơi squishy tại Mỹ đã tăng gấp 4 lần trong năm 2026, đạt khoảng 297 triệu USD vào tháng 6. Giá thành tương đối thấp cùng khả năng tạo nội dung hấp dẫn trên mạng xã hội được cho là những yếu tố thúc đẩy sự phổ biến của sản phẩm.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về mức độ phổ biến cũng kéo theo những lo ngại về an toàn.

Ảnh: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ

Tháng 8, Thái Lan thu giữ gần 20.000 đồ chơi squishy bất hợp pháp do lo ngại các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn có thể khiến trẻ em tiếp xúc với hóa chất liên quan đến nguy cơ ung thư và các vấn đề sức khỏe khác.

Một số loại squishy được thiết kế mô phỏng thực phẩm và có thêm hương liệu, khiến chúng càng dễ thu hút trẻ nhỏ đưa vào miệng. Truyền thông Thái Lan cho biết nhà chức trách nước này đã tăng cường giám sát các sản phẩm sau khi chúng trở nên phổ biến trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Tại Việt Nam, mới đây nhất ngày 30/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã thông tin tới người tiêu dùng về một số sản phẩm bị thu hồi tại nước ngoài, trong đó có đồ chơi bóp mềm hình bánh bao chứa hạt hút nước. Theo đó, những hạt bên trong đồ chơi có thể hấp thụ chất lỏng và tiếp tục nở trong cơ thể nếu trẻ nuốt phải, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ các sản phẩm dành cho trẻ em, đặc biệt những đồ chơi có hạt hút nước, chi tiết nhỏ hoặc bộ phận có thể tháo rời, không để trẻ tiếp xúc với sản phẩm có nguy cơ bị nuốt hoặc gây hóc, nghẹn, tắc nghẽn đường tiêu hóa.