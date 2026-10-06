Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 26/9 đến 2/10

Từ ngày 26/9 đến 2/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 32 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Lương Quốc Mạnh trong bài viết “Mẹ già ngày nào cũng ngóng con út, không hay con đang nợ viện phí 200 triệu”

- Chị Nguyễn Thị Vui trong bài viết “Chồng mất, 2 con liên tiếp gặp nạn và tiếng khóc nghẹn của mẹ nghèo nợ 390 triệu”

- Chị Trần Thị Hiệp trong bài viết “Chuyến đi xin giấy hộ nghèo định mệnh của người mẹ ba con”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 26/9 đến 2/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.