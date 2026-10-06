Cẩn trọng với các hội nhóm mạng xã hội độc hại

Theo cơ quan Công an, trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển tâm lý rất dễ bị tác động bởi hiệu ứng đám đông. Khi gặp rắc rối ở gia đình, việc tiếp xúc thường xuyên với các nội dung tiêu cực dễ khiến trẻ coi việc bỏ nhà đi là giải pháp. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu có thể lợi dụng sự tổn thương của trẻ để nhắn tin rủ rê, hứa hẹn việc làm hay chỗ ở nhằm lừa đảo, xâm hại.

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Trước tình hình trên, lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quan sát các biểu hiện bất thường của con như giấu màn hình điện thoại, thức khuya dùng mạng hay tỏ thái độ bất mãn. Cha mẹ nên giữ bình tĩnh, ưu tiên lắng nghe thay vì cấm đoán hay mắng mỏ để tránh đẩy trẻ ra xa.

Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con không chia sẻ thông tin cá nhân, không nhận quà hay gặp mặt người lạ qua mạng. Khi phát hiện các hội nhóm có dấu hiệu dụ dỗ, kích động, gia đình cần chủ động lưu lại bằng chứng để báo cho nhà trường và cơ quan chức năng xử lý kịp thời.