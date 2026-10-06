Giảm hơn 50% cơn đau sau zona kéo dài gần 3 năm nhờ kỹ thuật sóng cao tần

Nhớ lại quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bà T.T.L vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mỗi khi cơn đau ập đến, tôi không thể ăn, không thể chợp mắt. Mức độ đau đớn dữ dội vượt xa tất cả những căn bệnh mà tôi từng trải qua trong đời. Cảm giác da thịt lúc nào cũng như bị kim châm, lửa đốt, chỉ cần vạt áo cọ xát nhẹ vào người cũng đau đến phát khóc”.

Được biết, bà L mắc bệnh zona thần kinh từ tháng 8-2023. Khi đó, bệnh diễn biến nặng nề và phức tạp do kèm tình trạng bội nhiễm vi khuẩn trên diện rộng. Dù sau một thời gian, các vết phỏng nước và tổn thương viêm ngoài da đã lành sẹo, nhưng di chứng đau đớn lại không hề thuyên giảm.

Để tìm lối thoát, bà L cùng gia đình đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế, sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau thông thường cũng như các phương pháp hỗ trợ nhưng hiệu quả không đáng kể. Qua lời giới thiệu của người quen, bà tìm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với hy vọng tìm được phương pháp điều trị trúng đích.

Can thiệp hiệu quả bằng công nghệ sóng cao tần, giúp người bệnh giảm cơn đau. Ảnh: Thanh Nguyễn

Trực tiếp thăm khám và tiếp nhận ca bệnh, Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Nguyễn Thanh Tùng, phụ trách Khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống và Điều trị đau (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: Bệnh nhân L bị đau thần kinh sau zona trên diện rất rộng. Tổn thương lan tỏa từ vùng đốt sống ngực T8 đến T12, chạy dọc theo các khoang liên sườn bên trái và vòng ra tận thành bụng phía trước. Đây là hậu quả của tình trạng viêm nhiễm dây thần kinh cảm giác nặng nề trong giai đoạn cấp tính trước đây.

Sau khi hội chẩn, đánh giá kỹ lưỡng mức độ tổn thương, ê-kíp bác sĩ đã chỉ định áp dụng kỹ thuật sóng cao tần (Radiofrequency - RF) để phong bế và điều hòa dẫn truyền thần kinh giảm đau cho bệnh nhân.

BSCKII Nguyễn Thanh Tùng phân tích: “Kỹ thuật sử dụng sóng cao tần là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, đem lại hiệu quả cao đối với người bệnh đau mạn tính kháng trị sau zona. Năng lượng sóng cao tần tác động có chọn lọc lên các cấu trúc dẫn truyền cảm giác đau, qua đó ức chế tín hiệu báo đau truyền về hệ thần kinh trung ương, làm dịu rõ rệt cảm giác bỏng rát, buốt buốt mà vẫn bảo tồn trọn vẹn cấu trúc giải phẫu của dây thần kinh”.

Sau đợt điều trị tích cực, mức độ đau của bà L đã thuyên giảm hơn 50% so với trước khi nhập viện.

Kỹ thuật sóng cao hỗ trợ giảm cơn đau sau zona kéo dài. Ảnh: Thanh Nguyễn

Theo các chuyên gia y tế, zona thần kinh là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra - cùng chủng virus gây bệnh thủy đậu. Đau sau zona là biến chứng mạn tính phổ biến và dai dẳng nhất. Cơn đau có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm sau khi da đã liền sẹo hoàn toàn.

BSCKII Nguyễn Thanh Tùng khuyến cáo, ngay khi phát hiện các dấu hiệu ban đầu của bệnh zona thần kinh (nổi mẩn đỏ, mụn nước khu trú theo một bên cơ thể kèm châm chích, đau rát), người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị thuốc kháng virus kịp thời, tốt nhất là trong vòng 72 giờ đầu. Việc điều trị sớm trong “thời gian vàng” giúp giảm thiểu tổn thương sợi thần kinh, hạn chế nguy cơ chuyển thành đau mạn tính, đặc biệt là các ca bệnh xuất hiện ở vùng mặt, mắt hoặc có biểu hiện đau nhiều.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, người từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền mạn tính nên chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh zona thần kinh để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng nguy hiểm về sau.