Bé trai sinh non mắc bệnh vảy cá hiếm gặp

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa điều trị thành công một bé trai sinh non mắc Lamellar Ichthyosis (vảy cá dạng phiến), bệnh da di truyền hiếm gặp.

Trước đó, chị T.T.H.N (sinh năm 1981), mang thai 35 tuần 2 ngày, nhập bệnh viện trong tình trạng thai ngôi ngang, vỡ ối. Sau khi được chỉ định mổ lấy thai, bé trai nặng 3,1kg chào đời.

Bé sinh non mắc vảy cá hiếm gặp.

Ngay sau sinh, trẻ suy hô hấp, da khô, nứt nẻ, căng bóng; mi mắt bị lộn và môi bị kéo căng khiến trẻ khó bú. Sau khi da kề da với mẹ, trẻ được chuyển đến Khoa Bệnh lý Sơ sinh để theo dõi và điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ có biểu hiện nghi ngờ bệnh vảy cá bẩm sinh.

Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng nCPAP, đồng thời theo dõi sát thân nhiệt, dịch và điện giải, tình trạng mất nước, nhiễm trùng và tổn thương da.

Bé sinh non mắc vảy cá hiếm gặp được các bác sĩ điều trị thành công.

Đặc biệt, ê-kíp tập trung chăm sóc, giữ ẩm và bảo vệ hàng rào da, hạn chế mất nước qua da. Tình trạng lộn mi cũng được theo dõi, chăm sóc nhằm bảo vệ mắt cho trẻ.

Sau một tuần, tình trạng da và mắt của trẻ cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện sau 12 ngày điều trị.

Sau xuất viện, gia đình cần tiếp tục dưỡng ẩm và chăm sóc da cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc hoặc sản phẩm bôi da, đặc biệt các sản phẩm chứa corticosteroid khi chưa có chỉ định.

Ichthyosis (vảy cá bẩm sinh) là tên gọi của một nhóm bệnh lý da có thể biểu hiện từ giai đoạn sơ sinh. Lamellar Ichthyosis là một thể bệnh hiếm gặp, liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh có thể khiến trẻ sơ sinh có làn da khô, căng bóng, bong vảy hoặc được bao phủ bởi một lớp màng. Một số trường hợp xuất hiện lộn mi, lộn môi, ảnh hưởng đến mắt, việc bú hoặc vận động. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, trẻ có nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng. Nguy cơ này càng đáng lưu ý ở trẻ sinh non do hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện. Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ sơ sinh có biểu hiện da căng bóng, khô nhiều, bong vảy, đỏ, nứt hoặc thay đổi màu sắc da, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm, theo dõi và chăm sóc đúng cách giúp hạn chế nguy cơ biến chứng ở trẻ mắc các bệnh lý da bẩm sinh.