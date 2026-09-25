Phẫu thuật nội soi tuyến giáp – thêm lựa chọn cho bệnh nhân tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp cho một bệnh nhân nữ 32 tuổi được chẩn đoán "ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm" vừa được thực hiện tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ca phẫu thuật theo phương pháp nội soi, với mục tiêu lấy bỏ tổn thương triệt để, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương mô và sẹo vùng cổ.

Theo BSNT Hoàng Vũ, phẫu thuật viên chính của ca mổ, với những bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phát hiện ở giai đoạn sớm, tổn thương còn khu trú và chưa có di căn hạch cổ, phẫu thuật nội soi có thể được lựa chọn ở những bệnh nhân phù hợp.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bống Vũ

"Về nguyên tắc điều trị, phẫu thuật nội soi vẫn phải bảo đảm mục tiêu quan trọng nhất là lấy bỏ tổn thương ung thư một cách an toàn, đúng chỉ định. Khi được lựa chọn đúng đối tượng và thực hiện bởi ê-kíp có kinh nghiệm, phương pháp này có thể mang lại hiệu quả điều trị tương đương phẫu thuật mở trong những trường hợp phù hợp, đồng thời có ưu điểm rõ rệt về mặt thẩm mỹ", BSNT Hoàng Vũ chia sẻ.

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của phẫu thuật nội soi tuyến giáp là hạn chế đường rạch và sẹo ở vùng cổ. Đây là vấn đề được nhiều người bệnh, đặc biệt là phụ nữ trẻ, quan tâm. Thay vì một đường mổ trực tiếp ở vùng trước cổ, một số kỹ thuật nội soi có thể tiếp cận tuyến giáp qua những đường vào được lựa chọn phù hợp, giúp hạn chế sẹo tại vị trí dễ nhìn thấy. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, phẫu thuật nội soi còn hướng tới mục tiêu "giảm mức độ xâm lấn mô, giảm sang chấn phẫu thuật và tạo điều kiện cho người bệnh hồi phục sớm".

Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp áp dụng cho tất cả bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần dựa trên nhiều yếu tố như kích thước và vị trí khối u, tình trạng hạch cổ, mức độ xâm lấn, giải phẫu người bệnh và yêu cầu điều trị ung thư.

TS.BS Ngô Gia Khánh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Phẫu thuật tuyến giáp là một trong những kỹ thuật được thực hiện thường quy tại khoa. Điểm khác biệt của đơn vị là "không chỉ triển khai các kỹ thuật ít xâm lấn cho những trường hợp bệnh giai đoạn sớm, mà còn có năng lực xử trí những trường hợp ung thư tuyến giáp phức tạp, tiến triển tại chỗ. Chúng tôi có thể điều trị phẫu thuật cho hầu hết các thể bệnh ung thư tuyến giáp, từ những tổn thương giai đoạn sớm có thể áp dụng phẫu thuật nội soi, cho đến những trường hợp bệnh tiến triển hơn cần phẫu thuật vét hạch cổ rộng rãi. Với một số trường hợp ung thư xâm lấn các cơ quan lân cận, phẫu thuật có thể phải phối hợp với các kỹ thuật phức tạp hơn, thậm chí cắt đoạn khí quản khi có xâm lấn khí quản".

Điều này đòi hỏi ê-kíp phẫu thuật không chỉ có kinh nghiệm trong phẫu thuật tuyến giáp mà còn phải có khả năng xử trí các tổn thương liên quan đến khí quản, mạch máu lớn, thần kinh và các cấu trúc quan trọng vùng cổ – trung thất. Đây cũng chính là một trong những thế mạnh của Khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai – đơn vị có chuyên môn sâu về phẫu thuật lồng ngực, mạch máu và vùng đầu cổ.

Việc triển khai phẫu thuật nội soi tuyến giáp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình góp phần đưa các kỹ thuật chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh. Ảnh: Bống Vũ

Theo các bác sĩ, sự phát triển của phẫu thuật nội soi tuyến giáp mở ra thêm một lựa chọn cho người bệnh, nhưng "ít xâm lấn" không đồng nghĩa với việc áp dụng cho mọi trường hợp. Đối với ung thư tuyến giáp, mục tiêu đầu tiên vẫn là kiểm soát bệnh lý ung thư. Phẫu thuật nội soi chỉ được lựa chọn khi người bệnh đáp ứng các tiêu chí phù hợp và việc áp dụng kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến tính triệt để, an toàn của cuộc mổ.

Với những trường hợp bệnh ở giai đoạn sớm, chưa có di căn hạch và phù hợp về mặt giải phẫu, người bệnh có thể được tư vấn lựa chọn phẫu thuật nội soi. Trong khi đó, với những trường hợp đã có di căn hạch, khối u lớn hoặc xâm lấn các cơ quan lân cận, phương pháp phẫu thuật cần được cá thể hóa, có thể bao gồm vét hạch cổ, phẫu thuật mở rộng tổn thương hoặc phối hợp xử trí khí quản, mạch máu và các cấu trúc liên quan.

Việc triển khai phẫu thuật nội soi tuyến giáp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ bổ sung một kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn ngay tại cơ sở, mà còn góp phần đưa các kỹ thuật chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận.Với nền tảng chuyên môn của Khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Mạch máu, người bệnh có thể được tiếp cận một chuỗi điều trị từ các bệnh lý tuyến giáp giai đoạn sớm đến những trường hợp ung thư tuyến giáp phức tạp, thay vì chỉ tập trung vào một kỹ thuật đơn lẻ.

Đối với người phụ nữ 32 tuổi trong ca bệnh vừa qua, giá trị của cuộc phẫu thuật không chỉ nằm ở việc điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp, mà còn ở mong muốn rất đời thường: sau khi bước qua căn bệnh, cô vẫn có thể tự tin với diện mạo của mình. Đó cũng là ý nghĩa của phẫu thuật ít xâm lấn: điều trị căn bệnh một cách hiệu quả, nhưng đồng thời cố gắng để lại ít dấu vết nhất trên cơ thể người bệnh.