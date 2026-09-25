TPHCM: Nâng cao năng lực bệnh viện Bà Rịa

Làm chủ kỹ thuật, giảm chuyển tuyến

Trong tháng 8/2026, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa liên tiếp phẫu thuật cấp cứu thành công 3 bệnh nhân xuất huyết tiểu não do tăng huyết áp, biến chứng vỡ vào hệ thống não thất và giãn não thất cấp.

Cả 3 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng huyết áp rất cao, tri giác lơ mơ và nhanh chóng diễn tiến hôn mê sâu. Bệnh nhân V.T.T.N. (sinh năm 1974) nhập viện rạng sáng 24/8 với huyết áp 240/120mmHg. Người bệnh được phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, đặt dẫn lưu não thất ra ngoài và hồi tỉnh sớm sau mổ.

Hai trường hợp còn lại là bệnh nhân N.T.U. (sinh năm 1970), nhập viện đêm 27/8 trong tình trạng hôn mê, huyết áp 190/110mmHg; và bệnh nhân N.T.N.D. (sinh năm 1977), nhập viện đêm 30/8, hôn mê, huyết áp 180/100mmHg. Cả hai đều được phẫu thuật cấp cứu và hồi tỉnh sau đó.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh: T.B

Sau phẫu thuật, cả 3 bệnh nhân được kiểm soát tốt, không ghi nhận biến chứng dò dịch não tủy hay viêm màng não. Tuy nhiên, tổn thương tiểu não ảnh hưởng đến nhiều chức năng quan trọng nên quá trình hồi phục cần thời gian dài, có thể phải phục hồi chức năng trong khoảng 6 tháng.

Không chỉ xử trí các ca cấp cứu thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa còn từng bước tiếp cận nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu nhờ sự phối hợp trực tiếp với các bệnh viện tuyến cuối.

Ngày 10/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H.S.C., 59 tuổi, bị đa chấn thương vùng ngực do tai nạn lao động, với 10 xương sườn bên trái bị gãy liên tiếp từ xương số 2 đến số 11, kèm gãy xương vai, tràn khí - tràn dịch màng phổi và tụ máu thành ngực.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện hội chẩn với TS.BS.CKII Nguyễn Văn Việt Thành - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân. Sau đó, ê-kíp hai bệnh viện phối hợp phẫu thuật nội soi lồng ngực. Sau khoảng 2 giờ, ê-kíp lấy ra khoảng 1.000ml máu đông, làm sạch khoang màng phổi, giải phóng phần phổi bị chèn ép và giúp phổi giãn nở trở lại.

Cũng trong ngày 10/9, một bệnh nhân nam 70 tuổi được phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với sự phối hợp trực tiếp của TS.BS.CKII Nguyễn Phú Hữu - Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân. Sau khi thể trạng ổn định, chuyên gia Bệnh viện Bình Dân trực tiếp xuống Bà Rịa phối hợp cùng ê-kíp địa phương thực hiện phẫu thuật. Sau khoảng 2 giờ, khối u cùng hệ thống hạch vùng được cắt bỏ theo nguyên tắc phẫu thuật ung thư. Ngày đầu sau mổ, người bệnh tỉnh táo, tình trạng ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, những ca bệnh trên cho thấy hiệu quả bước đầu của việc phối hợp giữa bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện tại địa phương. Thay vì chuyển người bệnh lên tuyến trên, các chuyên gia có thể trực tiếp xuống hỗ trợ tại chỗ, vừa điều trị vừa hướng dẫn, đào tạo cho đội ngũ y tế địa phương.

Từ hỗ trợ ca bệnh đến xây dựng nội lực

Sự phối hợp giữa Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nằm trong chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn toàn diện được triển khai từ cuối tháng 8.

Hai bệnh viện tập trung phát triển 5 lĩnh vực gồm ngoại lồng ngực - mạch máu, ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Trước mắt, hai bên ưu tiên các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn. Bệnh viện Bình Dân cũng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 2 máy siêu âm và 1 hệ thống nội soi tiêu hóa nhằm tăng năng lực khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng.

TS.BS.CKII Phạm Hữu Đoàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, cho biết việc chuyên gia tuyến cuối trực tiếp hỗ trợ không chỉ giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu thuận lợi hơn mà còn là hình thức đào tạo thực hành thiết thực cho đội ngũ bác sĩ tại địa phương.

Theo Sở Y tế TPHCM, điểm quan trọng của cách làm này là không dừng ở việc hỗ trợ xử trí một vài ca bệnh khó. Những ca bệnh thực tế trở thành cơ hội để các chuyên gia tuyến cuối đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời giúp đội ngũ tại bệnh viện địa phương từng bước nâng cao năng lực.

Đây cũng là một hướng cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế TPHCM theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa không chỉ tiếp nhận người bệnh từ các địa phương chuyển đến mà còn phát huy vai trò bệnh viện hạt nhân, đưa chuyên gia, kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn đến hỗ trợ các bệnh viện ở từng khu vực.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM (giữa) thăm bệnh nhân khi làm việc cùng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hồi tháng 8/2026. Ảnh: T.B

Trước đó, hồi giữa tháng 5/2026, Sở Y tế TPHCM tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với 7 bệnh viện gồm Nhân dân 115, Nhi đồng 1, Bình Dân, Từ Dũ, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt TPHCM và Tai Mũi Họng TPHCM.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết cùng với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, ngành y tế huy động 7 bệnh viện tuyến cuối trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về chuyên môn. Mục tiêu là chuyển giao năng lực, kinh nghiệm và từng bước xây dựng đội ngũ đủ mạnh để bệnh viện phát triển bằng chính nội lực.

Việc đưa các kỹ thuật phức tạp về triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Khi có thể điều trị an toàn ngay tại địa phương, người bệnh giảm được thời gian và chi phí đi lại, gia đình thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc; đồng thời các bệnh viện tuyến cuối có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho những trường hợp đặc biệt phức tạp.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Trần Ngọc Triệu cho biết, 7 bệnh viện tuyến cuối được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, đào tạo, chuyển giao về cấp cứu, khám chữa bệnh và điều trị chuyên sâu, từng bước giúp Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phát triển các chuyên khoa sâu, để người dân có thể thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Về lâu dài, mục tiêu đặt ra là Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngày càng làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, đủ năng lực xử trí tại chỗ ngày càng nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh phức tạp; đồng thời duy trì kết nối với Bệnh viện Bình Dân và các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM đối với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hiện là bệnh viện hạng 2, thuộc Sở Y tế TPHCM, quy mô khoảng 800-1.000 giường bệnh. Việc nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện không chỉ nhằm giảm chuyển tuyến mà còn góp phần hình thành một mạng lưới chăm sóc sức khỏe gần dân, trong đó mỗi cơ sở y tế phát huy tốt hơn vai trò của mình trong toàn hệ thống.