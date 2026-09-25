Hai con sinh non tử vong, người mẹ kiện bệnh viện

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày hôm nay.

Ngày 25/9, TAND Khu vực 2 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là chị Lan (31 tuổi, trú phường Long Biên, Hà Nội), bị đơn là Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, vì một số lý do nên phiên tòa đã tạm ngừng.

Tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ…

Tại phiền tòa ngày hôm nay, phía nguyên đơn đề nghị HĐXX thu thập một số tài liệu, chứng cứ mà nguyên đơn cho rằng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguyên nhân tử vong của hai trẻ sơ sinh Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Gia Ngọc; đồng thời, làm rõ việc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 1) có tuân thủ các quy trình chuyên môn và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình chăm sóc, điều trị hai cháu hay không.

Cụ thể, nguyên đơn đề nghị thu thập, xác minh các tài liệu, chứng cứ liên quan đến kết quả xét nghiệm, nuôi cấy đối với sữa bột, các dụng cụ chứa sữa, dụng cụ, trang thiết bị y tế và môi trường tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 1), nhằm làm rõ sự hiện diện của vi khuẩn Cronobacter sakazakii và mối liên quan với quá trình chăm sóc, điều trị hai trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, nguyên đơn đề nghị cung cấp bản gốc catalog và bản dịch có chứng thực của tài liệu hướng dẫn, thông số kỹ thuật đối với lồng ấp đã được sử dụng để chăm sóc hai cháu Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Gia Ngọc.

Qua xem xét diễn biến tại phiên tòa và yêu cầu thu thập, xác minh thêm tài liệu, chứng cứ, HĐXX thấy cần có thời gian để thực hiện việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Do đó, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX thông báo sau.

Theo đơn khởi kiện và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, ngày 20/11/2024, chị Lan nhập viện sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ca mổ thành công, ba bé gái được chăm sóc tại Khoa sơ sinh. Hai ngày sau vào thăm, chị thấy mỗi con nằm ở một lồng ấp và được bác sĩ thông báo đang tiến triển tốt.

Trở lại vào ngày 29/11/2024, chị thấy hai con là Linh và Ngọc nằm ghép chung một lồng ấp. Hai ngày sau, bác sĩ nói hai bé bị nhiễm khuẩn và được chuyển đến phòng nhiễm trùng. Ngày 4 và 17/12/2024, hai em bé tử vong.

Chị Lan cho rằng con thuộc diện sinh non phải được chăm sóc đặc biệt mỗi cháu một lồng nhưng bệnh viện để hai bé nằm chung. Trong khi đó gia đình vẫn đóng tiền tạm ứng cho con nằm mỗi cháu một lồng.

Trong đơn kiện của chị Lan: "Tôi biết nhiễm trùng là có thể xảy ra nhưng nếu hai cháu nằm hai lồng thì chỉ có thể mất một. Nên ở đây trách nhiệm thuộc về bệnh viện", chị Lan cũng cho hay được phía bệnh viện trả lời nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30".

Cho rằng bệnh viện đã "xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của hai con", chị Lan khởi kiện, yêu cầu Bệnh viện phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 520 triệu đồng.

Trong đó, 15 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh, 34 triệu mai táng phí, 3,6 triệu thiệt hại sức khỏe và tổn thất tinh thần 468 triệu đồng.

C

hẩn đoán, điều trị

đúng quy trình

Phía bị đơn - một số Bác sĩ của Bệnh viện phụ sản Hà Nội, có mặt tại phiên tòa cho biết quá trình chẩn đoán, điều trị cho sản phụ Lan được thực hiện đúng quy trình. Trước khi chị sinh, bác sĩ đã giải thích rõ về các nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Sản phụ sinh khi con 30 tuần tuổi, "đã sinh non lại còn sinh ba", cân nặng 950 g. Hai thai chung một bánh rau và đều là thai chậm tăng trưởng trong tử cung nên có nguy cơ mất tim thai trong bụng mẹ. Bác sĩ trước khi mổ cũng cảnh báo có thể gặp nhiều biến cố sau sinh, không thể khẳng định chắc chắn cứu được.

Quá trình điều trị sau khi sinh cũng được thực hiện theo đúng phác đồ, quy trình nhưng thể trạng của bé quá yếu. 10 ngày sau cả hai bé đều phải theo dõi sát về hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch rồi cho tập ăn.

Bác sĩ cho hay, việc chăm sóc đều theo đúng hướng dẫn và khi trình trạng sức khỏe các bé diễn biến xấu đã thông báo liên tục cho vợ chồng chị Lan.

Các bé tử vong "do nhiều nguyên nhân phối hợp" như sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn do vi khuẩn Coronobacter sakazakii, xuất huyết não độ 4, có thai bằng thụ tinh IVF.

Một bác sĩ cho biết, theo y học thì nhiễm khuẩn sẽ đến từ các nguồn khác nhau. Nhưng vi khuẩn Coronobacter sakazakii "cực kỳ hiếm gặp".

Trước việc nguyên đơn cho rằng ghép hai bé trong một lồng dẫn đến nhiễm khuẩn chéo, bác sĩ này nói không có quy định nào cấm ghép hai trẻ một lồng.

Một bác sĩ là phó khoa sơ sinh cho hay có những lồng ấp chỉ được phép cho một bé. Có lồng thì nhà sản xuất khuyến cáo có thể để hai vì rất rộng. Bởi thế Khoa sơ sinh thường thực hiện đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

"Vậy hai cháu nằm chung lồng ấp có làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo hay không?", phía nguyên đơn hỏi.

Bác sĩ cho hay, lây nhiễm chéo thì phải người bị trước, người bị sau. Ở đây cả hai bé cùng nhiễm khuẩn một lúc nên không thể nói là lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, để máy thở hay lồng ấp có thể dùng được phải có các tiêu chí của bộ phận chuyên môn. Nếu thiết bị đảm bảo an toàn mới đưa vào sử dụng. Tất cả đều đúng quy trình.

Phó Giám đốc Bệnh viện: Bác sĩ của bệnh viện chưa bao giờ buông bỏ người bệnh

Có mặt tại phiên tòa, ông Đỗ Khắc Huỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội, đề nghị HĐXX xử lý theo đúng pháp luật và dựa vào các chứng cứ, tài liệu. Trong đó có kết luận cao nhất của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế.

Mỗi ca điều trị đều có phác đồ đầy đủ và trình độ kỹ thuật của Bệnh viện phụ sản Hà Nội ngang với tuyến trung ương. Bác sĩ của bệnh viện chưa bao giờ buông bỏ người bệnh.

Ông Huỳnh nói: "Chúng tôi thấm nhuần tư tưởng về đạo đức. Bác sĩ ngoài chuyên môn thì đạo đức phải sáng ngời".

Ông biết gia đình bức xúc nên đã nhiều lần gặp, giải thích nhưng không đạt kết quả.

Bật khóc trước tòa, người mẹ cho biết suốt hai năm qua gửi đơn và đi khắp nơi nhưng hôm nay mới được tiếp cận chứng cứ và biết rõ hơn về nguyên nhân tử vong. Nhờ phiên tòa này, chị mới biết được các con mình đã được chăm sóc như thế nào.

Chị Lan khẳng định không được nghe một lời giải thích nào của bác sĩ về việc các con có nguy cơ cao. Vừa vào đến viện bệnh viện, chị "chưa kịp định hình", các bác sĩ đã nói "đưa bệnh nhân đi mổ".

Khi nằm trên giường bệnh, chị được y tá đưa biên bản để ký và lăn tay cho cả chồng và mình. Chị nói lúc đó đã rất mệt, đầu óc trống rỗng nhưng "vẫn làm theo mọi sự sắp đặt của bệnh viện".