Gần 500 người được khám sàng lọc bệnh tim, phẫu thuật mắt miễn phí

Người dân chờ làm thủ tục để được phẫu thuật mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh diễn ra tại Trung tâm Y tế xã Hòn Đất và Kiên Lương. Trong ngày đầu triển khai tại xã Hòn Đất, có 84 người dân được khám sàng lọc. Qua siêu âm 38 trường hợp, phát hiện 1 ca hẹp van động mạch chủ ở người lớn và chỉ định tiếp tục theo dõi.

Trước đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tổ chức mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco cho 375 bệnh nhân nghèo tại hai xã Phú Tân, Châu Thành và các địa bàn lân cận. Toàn bộ chi phí phẫu thuật 1,6 triệu đồng/ca do Hội vận động tài trợ.