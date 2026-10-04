Bế mạc ASIAD Nhật Bản

Lễ bế mạc Á vận hội 2026 diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Sự kiện hoành tráng khép lại hơn hai tuần tranh tài đầy cảm xúc của các vận động viên từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Cũng trong lễ bế mạc, chủ nhà còn thực hiện nghi thức chuyển giao quyền đăng cai kỳ ASIAD tiếp theo vào năm 2030 cho thành phố Doha, Qatar.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, cảm ơn chủ nhà, các vận động viên và người hâm mộ, những yếu tố tạo nên một kỳ Á vận hội thành công.

Tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu là 4 huy chương vàng trở lên.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam đứng thứ 19. Cầu mây và karate là những đội giành vàng.

Thể thao Việt Nam gây tiếc nuối khi không thể giành huy chương vàng ở các môn Olympic cốt lõi. Trong khi đó, Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất tại ASIAD 20 với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng.

Chủ nhà Á vận hội Nhật Bản đứng thứ hai trên bảng tổng sắp với 83 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 91 huy chương đồng. Trung Quốc vẫn duy trì vị thế của cường quốc thể thao bằng vị trí nhất toàn đoàn với 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng.

Duy Anh