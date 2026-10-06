Djokovic, Alcaraz hướng tới chức vô địch tại châu Á

Hai giải ATP 500 Japan Open và China Open chứng kiến những trận chung kết đáng chú ý: Novak Djokovic đối đầu Alex de Minaur tại China Open, trong khi Carlos Alcaraz gặp Jiri Lehecka ở Japan Open. Hai tay vợt hàng đầu cùng hướng tới danh hiệu ATP 500, trong đó Djokovic đứng trước cơ hội lần thứ 7 đăng quang tại Bắc Kinh.

Djokovic đứng trước cơ hội lần thứ 7 đăng quang

Djokovic vào chung kết China Open và có cơ hội lần thứ 7 vô địch tại đây

Novak Djokovic sẽ chạm trán Alex de Minaur trong trận chung kết China Open 2026 tại National Tennis Center, Bắc Kinh. Đây là lần thứ 5 hai tay vợt gặp nhau, trong đó Djokovic đang chiếm ưu thế 3-1 về thành tích đối đầu.

Djokovic bước vào trận chung kết sau màn bán kết đầy kịch tính trước Daniil Medvedev. Tay vợt Serbia dẫn 7-5, 5-3 và 15-15 thì trận đấu kết thúc theo cách bất ngờ khi Medvedev bị xử thua sau tình huống đánh bóng trúng một khán giả trên khán đài. Kết quả này giúp Djokovic nâng thành tích tại China Open lên 33 trận toàn thắng và lần thứ 7 góp mặt ở chung kết giải đấu.

Ở tuổi 39, thể lực tiếp tục là dấu hỏi với Djokovic khi anh từng có dấu hiệu xuống sức trong trận bán kết. Tuy nhiên, kinh nghiệm và khả năng xử lý những thời điểm quyết định vẫn là lợi thế lớn của tay vợt Serbia. Đặc biệt, thành tích toàn thắng tại Bắc Kinh mang đến cho Djokovic sự tự tin trước trận đấu cuối cùng.

Phía bên kia, De Minaur giành quyền vào chung kết sau khi Hubert Hurkacz phải bỏ cuộc khi đang bị dẫn 6-4, 3-2. Tay vợt Australia sở hữu tốc độ, khả năng phòng thủ và những pha phản công khó chịu. Tuy nhiên, hạn chế của De Minaur nằm ở khả năng tạo ra sức nặng trong các cú đánh để liên tục gây áp lực lên Djokovic.

Djokovic từng thắng De Minaur 6-2, 6-1, 6-2 tại Australian Open 2023, trong khi tay vợt Australia thắng 6-4, 6-4 tại United Cup 2024. Hai người đang hòa 1-1 trên mặt sân cứng.

Với kinh nghiệm, bản lĩnh và thành tích toàn thắng tại China Open, Djokovic được đánh giá cao hơn để hoàn tất hành trình tại Bắc Kinh bằng chức vô địch thứ 7.

Alcaraz quyết bảo vệ ngôi vương Tokyo

Carlos Alcaraz sẽ chạm trán Jiri Lehecka trong trận chung kết Japan Open 2026 tại Ariake Coliseum, Tokyo. Tay vợt Tây Ban Nha đang hướng tới chức vô địch thứ hai liên tiếp tại giải đấu, nhưng trước mắt là đối thủ đang có phong độ ấn tượng.

Alcaraz giành vé vào chung kết sau màn ngược dòng trước đồng hương Jaume Munar. Hạt giống số 1 để mất set đầu 5-7 sau khi có thời điểm đánh mất 16 điểm liên tiếp trong game giao bóng quyết định, nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận để thắng hai set sau với tỷ số 6-3, 6-1. Đây tiếp tục là trận đấu cho thấy Alcaraz vẫn có những khoảng chùng, song khả năng điều chỉnh của tay vợt 23 tuổi vẫn rất đáng nể.

Trong khi đó, Lehecka tiến vào trận chung kết sau chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-2 trước Valentin Vacherot. Tay vợt CH Czech đang đứng thứ 19 thế giới và có mùa giải ấn tượng. Đây cũng là trận chung kết ATP thứ hai của anh trong năm 2026.

Alcaraz đang chiếm ưu thế với thành tích đối đầu 3-1. Hai chiến thắng của Alcaraz trên sân cỏ cùng chiến thắng 6-4, 6-2, 6-4 tại US Open năm nay cho thấy tay vợt Tây Ban Nha có nhiều phương án để hóa giải Lehecka. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của tay vợt CH Czech cũng đến trên mặt sân cứng, khi anh đánh bại Alcaraz 6-3, 4-6, 6-3 tại Doha năm 2025.

Lehecka đang có đủ sự tự tin để tạo ra một trận chung kết khó khăn cho Alcaraz. Khả năng giao bóng, những cú đánh uy lực từ cuối sân cùng những khoảng chùng của Alcaraz có thể giúp tay vợt CH Czech kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dù vậy, Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, khả năng biến hóa và lợi thế đối đầu. Lehecka hoàn toàn có thể khiến trận chung kết kéo dài, nhưng Alcaraz nhiều khả năng vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vương tại Tokyo.