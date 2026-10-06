Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italy 2026, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 83 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham dự Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italy 2026. Ảnh: WFVV

Kết quả, Đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn với thành tích 30 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Xếp thứ 2 là đoàn Pháp với 18 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; đoàn chủ nhà Italy xếp thứ 3 với 16 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 25 huy chương đồng.

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italy 2026 nằm trong chuỗi hoạt động thi đấu, Đại hội, tập huấn, trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Italy.

Trong năm 2026, hoạt động quốc tế của võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trong nước và các không gian quốc tế. Tại TP Hồ Chí Minh, các giải và liên hoan quốc tế quy tụ 128 đoàn và hơn 2.500 võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, với sự tham gia của các đoàn đến từ 9 quốc gia. Tại Gia Lai, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 có 16 đoàn quốc tế từ 9 quốc gia, hơn 250 võ sư, võ sinh quốc tế, cùng 43 đoàn trong nước. Tại Hà Nội, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 có 66 đoàn, khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ. Đặc biệt, chuỗi hoạt động võ cổ truyền Việt Nam tại Italy không chỉ là một sự kiện thi đấu quốc tế, mà còn là không gian để tăng cường kết nối cộng đồng võ cổ truyền, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giới thiệu văn hóa Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Đến nay, võ cổ truyền Việt Nam đã có hoạt động tại hơn 50 quốc gia và được giới thiệu, quảng bá trên 70 quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Chiên, Phó trưởng Phòng thể thao cho mọi người, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Chuỗi sự kiện võ cổ truyền tại Italy năm 2026 là sự hội tụ của 3 giá trị: Thể thao, văn hóa và kết nối quốc tế. Sâu xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một môn thể thao. Võ cổ truyền là một di sản sống, kết tinh lịch sử, đạo lý, tinh thần thượng võ và bản sắc Việt Nam; khi được lan tỏa trên trường quốc tế, võ cổ truyền trở thành một ngôn ngữ văn hóa để Việt Nam kết nối với bạn bè năm châu. Từ một chuỗi sự kiện tạo thành một mạng lưới; từ một môn võ lan tỏa một hệ giá trị; và từ những võ đường ở nhiều quốc gia, hình thành những điểm kết nối để văn hóa Việt Nam được gìn giữ, thực hành và tiếp tục lan tỏa trên thế giới”.

* Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031).