Lý do tuyển Thái Lan liên tiếp thua chung kết

Chanathip và Sarach vẫn giữ những vai trò quan trọng nhất dù HLV Hudson đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Thái Lan vừa trải qua hai trận chung kết với kết quả giống nhau. Họ thua Việt Nam 2-4 sau hai lượt tại ASEAN Cup, rồi hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút ở FIFA ASEAN Cup trước khi thất bại 2-4 trong loạt luân lưu.

Nếu chỉ nhìn kết quả, rất dễ cho rằng Thái Lan thiếu bản lĩnh ở trận cuối. Diễn biến trên sân lại cho thấy điều ngược lại. Trước Indonesia, đội bóng của HLV Hudson chơi thiếu người từ phút 81, vẫn gỡ hòa rồi vượt lên 2-1 trong hiệp phụ. Một tập thể yếu tâm lý khó phản ứng như vậy.

Hai thất bại liên tiếp phản ánh vấn đề sâu hơn về nhân sự. Thái Lan đang mắc kẹt giữa hai giai đoạn: thế hệ cũ vẫn giữ những vai trò quan trọng nhất, còn lớp cầu thủ mới dù đông và giàu tiềm năng vẫn chưa đủ ổn định để thay thế.

Thế hệ cũ vẫn gánh phần khó nhất

ASEAN Cup diễn ra ngoài FIFA Days, khiến HLV Hudson không có lực lượng tốt nhất. Nhiều trụ cột vắng mặt, trong đó Chanathip Songkrasin không dự giải với tư cách cầu thủ. Thái Lan vì thế phải trao nhiều cơ hội hơn cho lớp trẻ.

Đội vẫn vào chung kết, nhưng chất lượng ở những thời điểm quyết định không đủ tốt để vượt qua Việt Nam.

Đến FIFA ASEAN Cup, khi Chanathip, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Supachai Chaided hay Sarach Yooyen trở lại, diện mạo Thái Lan thay đổi rõ rệt. Họ thắng Việt Nam 2-0 để sớm giành vé vào chung kết, còn Sarach trực tiếp mở tỷ số bằng cú volley từ xa.

Thái Lan có nhiều phương án thay thế, nhưng chất lượng giảm rõ khi đội hình bị xáo trộn quá mạnh.

Điều đáng chú ý là những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn đảm nhiệm các phần việc quan trọng nhất. Chanathip kết nối các tuyến, Sarach điều tiết và giữ nhịp, còn Peeradon Chamratsamee xuất hiện trong thời điểm căng thẳng để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước Indonesia.

Lớp trẻ đã được đưa vào, nhưng chưa ai thực sự thay được vai trò của những cầu thủ này. Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến HLV Hudson chưa thể tạo ra một Thái Lan ổn định qua các giải.

Khi nhóm trụ cột vắng mặt, chất lượng đội giảm thấy rõ. Khi họ trở lại, Thái Lan mạnh lên ngay lập tức. Điều đó cho thấy quá trình chuyển giao vẫn chưa hoàn tất.

Lớp kế cận đông nhưng chưa ổn định

Nguyên nhân thứ hai nằm ở chất lượng của các phương án phía sau.

Thái Lan không thiếu cầu thủ tấn công. HLV Hudson có Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell, Kakana Khamyok, Iklas Sanron, Anan Yodsangwal bên cạnh Supachai và những gương mặt quen thuộc.

Nhiều người trong số họ đã tạo dấu ấn. Iklas gỡ hòa 1-1 ở chung kết với Indonesia, còn Anan gây sức ép khiến Elkan Baggott mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Peeradon.

Tuy nhiên, việc các cầu thủ trẻ có thể tạo ra một vài khoảnh khắc khác biệt chưa đồng nghĩa họ đủ ổn định để trở thành lựa chọn chính lâu dài.

Trận thua Philippines 1-2 ở lượt cuối vòng bảng là ví dụ. Khi đã chắc suất vào chung kết, HLV Hudson thay tới 9 vị trí. Kết quả không ảnh hưởng tới vé đi tiếp, nhưng chất lượng lối chơi giảm rõ khi số lượng thay đổi quá lớn.

Hàng thủ cũng gặp vấn đề tương tự. Jonathan Khemdee rút khỏi giải vì chấn thương, Theerathon Bunmathan được giảm tải, còn Suphanan Bureerat chấn thương ở chung kết trước khi Mickelson nhận thẻ đỏ. Mỗi thay đổi đều buộc HLV Hudson phải tiếp tục điều chỉnh.

Hai thất bại ở chung kết cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ của tuyển Thái Lan vẫn chưa hoàn tất.

Thái Lan vì thế có chiều sâu về số lượng nhưng chưa đạt chiều sâu về chất lượng. Một cầu thủ dự bị có thể vào sân và tạo đột biến, nhưng nếu thay cùng lúc nhiều mắt xích, cách chơi vẫn bị ảnh hưởng đáng kể.

Hai trận chung kết vừa qua thể hiện rất rõ hai vấn đề này. Trước Việt Nam, Thái Lan thiếu nhiều trụ cột và không đủ sắc bén ở thời điểm quyết định. Trước Indonesia, khi đội hình mạnh hơn, họ cạnh tranh đến 120 phút nhưng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm của những cầu thủ cũ, trong khi chấn thương và thẻ phạt nhanh chóng làm xáo trộn cách vận hành.

Vì thế, hai lần về nhì chưa phải dấu hiệu Thái Lan mất vị thế. Họ vẫn đủ mạnh để liên tiếp vào chung kết và sở hữu một lớp cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Bài toán của HLV Hudson nằm ở hai việc rõ ràng hơn: giảm mức độ phụ thuộc vào Chanathip, Sarach hay những trụ cột cũ, đồng thời giúp Teerasak, Kakana, Iklas, Anan hay Jude duy trì chất lượng ổn định hơn khi được trao vai trò lớn.

Chừng nào hai vấn đề này chưa được giải quyết, Thái Lan vẫn có thể đi rất sâu nhờ chất lượng cá nhân. Nhưng để biến những lần vào chung kết thành danh hiệu, họ cần một cuộc chuyển giao thực chất hơn, chứ không chỉ thêm nhiều cầu thủ trẻ vào danh sách.