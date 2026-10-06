Ngôi sao Indonesia: Chúng tôi là 'vua Đông Nam Á'

Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 4-2 trước Thái Lan trong loạt sút luân lưu ngày 5/10. Hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Hậu vệ đội tuyển Indonesia Elkan Baggott cho rằng chức vô địch khẳng định vị thế “vua Đông Nam Á” của đội bóng xứ vạn đảo.

“Theo tôi, chúng tôi vừa chứng minh rằng mình là vua Đông Nam Á”, Elkan Baggott phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Baggott cũng chia sẻ cảm xúc sau hành trình dài gắn bó với đội tuyển Indonesia. Cầu thủ 23 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia từ AFF Cup 2020 (tên gọi cũ của ASEAN Cup). Đây là lần đầu tiên anh cùng Indonesia giành một danh hiệu.

Hậu vệ Elkan Baggott (áo đỏ) tuyên bố Indonesia là “vua Đông Nam Á”. (Ảnh: CNN Indonesia)

“Đây là một hành trình rất dài. Rất nhiều thứ đã thay đổi ở liên đoàn và cũng có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện. Nhưng có một điều chắc chắn, tất cả chúng tôi đều yêu đất nước này và muốn được đại diện cho Indonesia”, Baggott nói.

Baggott cho rằng chức vô địch lần này cũng giúp anh nguôi ngoai nỗi thất vọng sau thất bại trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020. Theo hậu vệ này, ký ức buồn đó trở thành động lực để anh tiếp tục chiến đấu cùng đội tuyển Indonesia cho đến ngày bước lên bục cao nhất.

“Cảm giác lần này tuyệt vời hơn rất nhiều. Thật khó tin khi chúng tôi có thể giành chiến thắng theo cách như thế này. Như tôi đã nói, tôi rất tự hào khi là người Indonesia và hôm nay chúng tôi là vua Đông Nam Á”, Baggott nhấn mạnh.

Elkan Baggott đóng vai trò quan trọng trong trận chung kết. Không chỉ trở thành chốt chặn vững chắc ở hàng phòng ngự, Baggott còn được gọi là “người hùng” khi ghi bàn giúp Indonesia gỡ hòa 2-2 ở phút 116 trong hiệp phụ.

Sau đó, hậu vệ này tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện thành công lượt sút của mình trong loạt luân lưu, góp phần giúp Indonesia đánh bại Thái Lan và lên ngôi vô địch.