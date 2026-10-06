Truyền thông Thái Lan chê tuyển Indonesia, an ủi bằng tiền thưởng

Tối 5/10, trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn nghẹt thở với Thái Lan, hòa 2-2 trong 120 phút và thắng luân lưu 4-2.

Ngay lập tức, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan hướng câu chuyện vào việc đội hình chính của Indonesia không có cầu thủ nào sinh tại đất nước này.

Indonesia sử dụng đội hình chính gồm 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Ảnh: Kompas

“Trận chung kết FIFA ASEAN Cup gây xôn xao khi Indonesia sử dụng đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài để đánh bại Thái Lan, giành chức vô địch. Đáng chú ý, Elkan Baggott sinh tại Thái Lan nhưng không có dòng máu Thái”, Siam Sport viết.

Đây là giải đấu thứ hai liên tiếp mà Thái Lan thua chung kết, chỉ trong vòng một tháng rưỡi. Trước đó, “Voi chiến” thua tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Siam Sport tiếp tục: “Điểm đáng chú ý của trận chung kết, trở thành chủ đề bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan, là cách bố trí đội hình của chủ nhà Indonesia với nhiều cầu thủ cao lớn, mang vóc dáng châu Âu.

Qua kiểm tra thông tin, cả 11 cầu thủ đá chính trong trận chung kết đều sinh ngoài đất nước Indonesia, phản ánh việc đội bóng sử dụng triệt để lực lượng nhập tịch và cầu thủ mang dòng máu Indonesia sinh ở nước ngoài”.

Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan liệt kê: “Trong đội hình xuất phát của Garuda, có tới 8 người sinh tại Hà Lan, 1 người sinh tại Úc, 1 người sinh tại Mỹ.

Người còn lại là Elkan Baggott, hậu vệ mang áo số 20, đang khoác áo Millwall tại Championship, giải hạng Nhất Anh. Dù sinh tại Bangkok, cầu thủ này không có dòng máu Thái Lan”.

Thái Lan trở thành á quân hai giải liên tiếp trong một tháng rưỡi. Ảnh: FAT

Ngoài ra, Siam Sport nhấn mạnh vào tiền thưởng: “Khoản an ủi lớn! Tuyển Thái Lan nhận phần thưởng lớn dù thua luân lưu trước Indonesia”.

Bài báo viết: “Lỡ chức vô địch nhưng vẫn nhận khoản thưởng lớn! ‘Voi chiến’ thu về tổng cộng hơn 16,6 triệu baht sau thất bại đáng tiếc trong loạt luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù đáng tiếc bỏ lỡ chức vô địch, tuyển Thái Lan vẫn thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu. Hành trình đến trận chung kết giúp ‘Voi chiến’ nhận tổng tiền thưởng 495.000 USD, tương đương khoảng 16.677.540 baht.

Khoản tiền thưởng này gồm: 125.000 USD phí tham dự giải; 120.000 USD tiền thưởng cho hai chiến thắng ở vòng bảng; 250.000 USD tiền thưởng dành cho đội á quân”.

Số tiền này cao hơn đáng kể so với khoản thưởng 420.000 USD mà Thái Lan nhận được ở ASEAN Cup 2026 (tuyển Việt Nam nhận 620.000 USD). Giải đấu do FIFA tổ chức chỉ đá 4 trận, bằng một nửa so với giải truyền thống Đông Nam Á.

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