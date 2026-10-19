Bắt tạm giam đạo chích

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thanh Tùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Xuân xác định Trần Thanh Tùng (1996, trú phường Hương Trà, Đà Nẵng) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh P. Trên cơ sở kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, ngày 18-10, Trưởng Công an xã Tam Xuân cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Tùng để điều tra, xử lý về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.