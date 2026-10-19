Australia bắt giữ nghi phạm bàn kế hoạch xả súng tại nhà trẻ với chatbot AI

Trang web của Claude hiển thị trên màn hình iPhone. Ảnh: Shutterstock

Theo tờ The Sydney Morning Herald ngày 19/10, David Lan Thackray bị bắt sáng 18/10 và bị cáo buộc sử dụng dịch vụ viễn thông để đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm người khác. Vụ việc được phát hiện sau khi cuộc trò chuyện giữa người này với Claude bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đánh dấu cảnh báo.

Theo tài liệu cảnh sát trình Tòa án địa phương Sutherland, Thackray đã nói với chatbot rằng sẽ đến trung tâm mua sắm Westfield gần nhà tại Hurstville, phía Nam Sydney, rồi tấn công một cơ sở chăm sóc trẻ em trong khu vực.

Ngày 19/10, các công tố viên đề nghị tiếp tục tạm giam bị cáo, cảnh báo hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng nếu người này được tại ngoại và vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Tại phiên tòa, công tố viên cho rằng những lời đe dọa cho thấy nguy cơ xảy ra một vụ tấn công nhằm vào người dân tương tự vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney hồi tháng 12/2025.

Tuy nhiên, luật sư Danilo Rajkovic bào chữa rằng những lời nói của thân chủ không đi kèm ý định thực hiện trên thực tế. Ông cho biết các phát ngôn trong cuộc trò chuyện với Claude xuất phát từ sự bức xúc sau khi Thackray sử dụng chatbot để tìm cách xử lý tình trạng nhiễm trùng tai nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Theo luật sư, Thackray đang theo học ngành quan hệ quốc tế, không có tiền án và đã sinh sống tại Australia hơn 17 năm. Ngày 19/10, bị cáo được tạm giam để phục vụ việc đánh giá sức khỏe tâm thần.

Trong cuộc trò chuyện với Claude, Thackray nhắc đến Naveed Akram, người bị cáo buộc cùng cha mình thực hiện vụ xả súng nhằm vào các gia đình đang tổ chức lễ Hanukkah của người Do Thái tại bãi biển Bondi hồi tháng 12/2025, khiến 15 người thiệt mạng.

Cha của Naveed Akram là Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Naveed Akram hiện bị giam giữ và đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có 15 tội danh giết người.

Theo truyền thông, Claude do công ty Anthropic phát triển được thiết kế để từ chối các yêu cầu liên quan đến lập kế hoạch hoặc kích động bạo lực. Dữ liệu người dùng cũng có thể được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật trong một số trường hợp khẩn cấp.

Vụ việc thu hút sự chú ý về cách các nền tảng AI xử lý những cuộc trò chuyện có dấu hiệu đe dọa bạo lực và cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây hại.