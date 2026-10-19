Nâng cao năng lực điều tra trên không gian mạng

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi; đồng thời, tăng cường kiểm soát quy trình xét duyệt và theo dõi sau nhận nuôi. Đây là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị quan tâm khi thảo luận tại Tổ 4 về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), sáng 19/10.