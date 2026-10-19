Nâng cao năng lực điều tra trên không gian mạng
Ngày 19/10, thảo luận tại Tổ 1 về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung quy định nâng cao năng lực điều tra trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn dòng tiền lừa đảo, thu hồi tài sản cho người bị hại.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nang-cao-nang-luc-dieu-tra-tren-khong-gian-mang-10434753.html