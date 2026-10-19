Phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng khi điều tra vụ môi giới mại dâm

Các đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 19/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra vụ môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke trên địa bàn phường Bình Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm,” “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”

Trước đó, đầu tháng 10/2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1), cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra xác định, hai cơ sở này do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, các đối tượng thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên đi bán dâm.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do “đi ăn,” “có việc gia đình” để che giấu hoạt động phạm pháp.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”; Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội “Đánh bạc.”

Đặc biệt, từ hoạt động cá độ của một đối tượng trong vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo dấu vết, làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng với nhiều cấp tài khoản, có sự phân chia vai trò và hưởng lợi từ hoạt động đặt cược.

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Khải Vy tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với phương thức phân cấp tài khoản để tổ chức cá cược và thu lợi bất chính.

Cụ thể, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet. Đàm Thừa Trung tiếp nhận một tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc phân phối lại cho người tham gia đặt cược. Các đối tượng hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Các đối tượng liên quan hoạt động môi giới mại dâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược, làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng thua và vai trò của từng đối tượng.

Ngày 11/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”

Trong số các bị can bị khởi tố thêm có Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 người; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, nhất là những người cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay, bao che cho hoạt động phạm pháp; đồng thời đề nghị người dân không tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng Internet, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.