Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ vụ nam thanh niên dùng gậy đập phá ô tô

Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc trên, gây bức xúc trong dư luận. Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 25 phút ngày 18/10/2026 trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Thời điểm này, anh L.T.H (sinh năm 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) điều khiển ô tô lưu thông theo hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc. Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô rồi để xe ngã xuống đường.

Sau đó, nam thanh niên tiến đến ô tô, liên tục chửi bới và dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của xe. Gây ra sự việc xong, người này rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Kính xe tải bị người đàn ông đập vỡ. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã xác định đối tượng và đưa Huỳnh Lương Lộc (sinh năm 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi đe dọa, đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.