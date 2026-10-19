Xác định danh tính nam thanh niên dùng gậy đập phá ô tô đang lưu thông ở TP HCM

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi chửi bới, dùng gậy gỗ liên tục đập phá ô tô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng.

Cơ quan chức năng sơ bộ xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 18/10 tại đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Thời điểm trên, anh L.T.H (sinh năm 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô, để xe đạp điện ngã xuống đường. Tiếp đó, nam thanh niên tiến đến ô tô của anh H, liên tục chửi bới, sử dụng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của xe. Sau khi thực hiện hành vi trên, nam thanh niên rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Nam thanh niên được xác định là Huỳnh Lương Lộc (sinh năm 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm), được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Cơ quan công an tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.